Hoe we onze pensioenen kunnen redden: 9 oplossingen uit het buitenland

Hoewel ons land de wettelijke pensioenleeftijd zal optrekken naar 67 jaar in 2030, is de Belgische pensioenhervorming lang niet zo doortastend als in andere landen. 'Bij ons gaat alles trager. Het enige voordeel is dat we al veel kunnen leren van de hervormingen in het buitenland.'

© Zaza

De levensverwachting is de voorbije decennia spectaculair gestegen en blijft nog altijd toenemen. Tegen 2070 zal de gemiddelde levensverwachting voor vrouwen wellicht uitkomen op 90,3 jaar. En omdat er niet genoeg kinderen worden geboren om die evolutie bij te benen, moet een steeds kleinere actieve bevolking de pensioenen betalen van een groep die steeds groter wordt. Marjan Maes, pensioenexperte en docente aan de KU Leuven: 'Natuurlijk weten we dat al lang. Maar paradoxaal genoeg heeft men het probleem toen het al bekend was nog erger gemaakt: in de jaren 1980 werd in ons land zelfs het brugpensioen ingevoerd, zodat werknemers soms al vanaf 55 jaar de arbeidsmarkt konden verlaten. Ook genereuze werkloosheidsstelsels voor ouderen zagen toen het licht. Mensen zijn dus langer met pensioen omdat ze langer leven, maar tegelijkertijd worden ze aangezet om de arbeidsmarkt vroeger te verlaten. Op die manier is het huidige pensioensysteem niet betaalbaar.'

