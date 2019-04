Hoe Vorselaar een modelgemeente werd: 'Je moet de Vlaming niet bruuskeren'

Michel Vandersmissen Redacteur van Knack

Een burgemeester die zijn marktplein onthardt en vergroent, hogere bouwlagen toelaat in zijn dorpskern, weekendhuizen in recreatiegebieden afbreekt én toch de steun krijgt van zijn bevolking: Lieven Janssens krijgt het voor elkaar in Vorselaar.

© belga