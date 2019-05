Bij het klaarstomen van hun grondtroepen voor de oorlog in Jemen maken grondtroepen van de Verenigde Arabische Emiraten gebruik van Vlaams trainingsmaterieel.

Sinds het begin van de oorlog spelen de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) een bijzondere rol in Jemen. De VAE gelden als de voornaamste leverancier van grondtroepen in de door Saudi-Arabië aangevoerde coalitie. Terwijl Saudi-Arabië in de kijker loopt met zijn niets ontziende campagne tegen de Houthi-rebellen in Noord-Jemen, richten de VAE hun aandacht vooral op het zuiden. De Verenigde Arabische Emiraten ontplooien sinds 2015 troepen in Jemen, die er vechten tegen Houthi-rebellen en lokale milities trainen en bewapenen. Een VN-rapport van augustus 2018 bevestigt dat zowel Saudische als VAE-troepen zich in Jemen schuldig maken aan mensenrechtenschendingen zoals foltering, seksueel misbruik, ontvoeringen en afpersing.

...