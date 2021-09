Hoe proberen politici jou te overtuigen?

Op wie heb jij gestemd tijdens de vorige verkiezingen? En weet je nog waarom je op die persoon hebt gestemd? Was het de ideologie waarin je je kon vinden? Of eerder de persoonlijkheid van de politicus? Expert in politieke communicatie Peter Van Aelst (UAntwerpen) vertelt over de verschillende strategieën die politici aanwenden om jouw stem te winnen.