Hoe maken we media opnieuw gezond in tijden van Facebook en Trump?

Eind 2009 wijdde hoogleraar Geert Buelens een spraakmakend essay aan de pijnpunten van de journalistiek. Redacties maande hij aan om de hand in eigen boezem te steken. Tien jaar later, in de tijd van Trump, sociale media en fake news, maakt de hoogleraar een nieuwe stand van zaken op.

Geert Buelens: 'Je willens en wetens lenen tot het verspreiden van aantoonbare leugens is inciviek gedrag. Het zou verboden moeten worden.' © Collage Knack

Mediabonzen en journalisten die tien jaar geleden vloekend mijn voor hun sector nogal kritische 'Kerstessay' van De Standaard lazen, denken daar nu allicht met een gevoel van schampere melancholie aan terug. Toen kwam de mediakritiek nog van een omhooggevallen dichter-hoogleraar, vandaag komt ze uit de kantoren van de machtigste mensen ter wereld. Het is maar één van de ingrijpende ontwikkelingen in politiek en media die de wereld er in 2019 heel anders doen uitzien dan tien jaar geleden. De explosie aan fake news en de crisis van liberalisme, kapitalisme en globalisering - of, anders gezegd, de oorzaken en gevolgen van de eurocrisis, de brexit en de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten - hebben de westerse samenlevingen op hun grondvesten doen daveren. Wat het extra complex maakt: media becommentariëren die maatschappelijke veranderingen niet alleen, ze maken er ook op grote schaal deel van uit. Ze zijn tegelijk speler en speelbal - je zou van minder tureluurs worden.

