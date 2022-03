Voor een grootschalige wetenschappelijke studie van de universiteiten UGent en de VUB naar de keuzes die mensen maken in aanloop naar hun pensioen, vragen de onderzoekers enkele minuten van uw tijd om deel te nemen aan een korte bevraging.

Met de bevraging proberen de onderzoekers in kaart te brengen hoe mensen pensioenkeuzes maken en wat de invloed van verschillende factoren, zoals persoonlijkheid en gezondheid, op die keuzes is. Ze mikken op 15.000 deelnemers.

Het onderzoek gebeurt op basis van een denkbeeldig scenario, waarbij u gevraagd wordt om enkele pensioengerelateerde beslissingen te nemen.

Wie deelneemt en dat wenst, kan een gratis persoonlijk onderzoeksrapport opgestuurd krijgen. In dat rapport komt u meer te weten over uw persoonlijkheidsprofiel en de kans om de leeftijd van 80 en 90 jaar te bereiken.

De onderzoekers benadrukken dat alle gegevens en antwoorden op de vragen volledig anoniem worden verwerkt, conform de GDPR-wetgeving. Er zijn dan ook geen juiste of foute antwoorden.

Het onderzoek staat onder leiding van doctoraatsonderzoeker Mathias Celis (UGent), professor Nicolas Dirix (Ugent), professor Kris Boudt (UGent, VUB) en professor Steven Vanduffel (VUB).

De bevraging duurt ongeveer 5 tot 8 minuten. Neem hier deel.

Indien u vragen, opmerkingen of bedenkingen heeft bij het onderzoek kan u mailen naar: mathias.celis@ugent.be.

