Hoe leert een computer denken als Beethoven?

Computers kunnen snel rekenen, maar kunnen nooit onze genialiteit benaderen. Of wel? Computers kunnen al veel beter schaken dan wij en wie weet componeren ze binnenkort even goed als Beethoven. Hoe leert een computer al die dingen? Algoritme-expert Kenneth Sörensen (UAntwerpen) vertelt ons alles wat we moeten weten over deep learning.