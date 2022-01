Sommige homeopaten, natuurgeneeskundigen en 'energetische healers' beweren dat ze de gevolgen van vaccinatie kunnen tegengaan of 'ontstoren'. Ze doen nu gouden zaken. Kan dat ook een positieve kant hebben?

Iedere week zoekt Knack naar misleidende informatie op het internet.

Het is bekend dat de producenten van coronavaccins erin geslaagd zijn om erg winstgevende contracten te sluiten, met hoge prijzen per dosis. De beurskoersen van Pfizer en Moderna scheerden in 2021 hoge toppen. Maar in de marge pikken ook anderen een graantje mee van de massale vaccinatiecampagne: alternatieve en holistische therapeuten. Hun verdienmodel bestaat uit het behandelen van 'vaccinatieschade' en het 'ontstoren' van vaccins. 'Ontstoring' van vaccinatie is geen nieuw fenomeen. Een hele reeks pseudowetenschappelijke therapeuten beweert al jaren dat vaccinatie gevaarlijk is, maar dat - geen nood! - zij over allerlei middeltjes en therapieën beschikken om de effecten van vaccinatie tegen te gaan. De adviezen zijn uiteenlopend: van het drinken van liters 'versgeperst sap van groenten, fruit, kruiden en wilde planten verrijkt met algenpoeder' en het innemen van 'actieve houtskool in poeder- of capsulevorm' tot het aanbrengen van 'een dikke en brede laag pasta van groene klei op de injectieplaats'. Al die middeltjes zouden de 'giftige stoffen in het vaccin' of zelfs de gehele vaccinatie tenietdoen. De massale vaccinatiecampagne in 2021 heeft onlineberichten over het 'ontstoren' van vaccinatie een boost gegeven. Een deel van de gevaccineerden ervaart bijwerkingen, zoals tijdelijke last van een pijnlijke arm of een dag koorts. Die bijwerkingen zijn volkomen normaal. Meestal zijn ze het gevolg van de immuunreactie die het vaccin opwekt. Maar tegenstanders van vaccinatie grijpen fysieke of mentale klachten na vaccinatie aan om ze te diagnosticeren als 'vaccinatieschade' of zelfs als 'postvaccinatiesyndroom'. Schade die zij vervolgens beweren ongedaan te kunnen maken. Al is er in die kringen wel een principieel debat over het 'ontstoren' van coronavaccins. Sommigen beweren dat het kan voor klassieke vaccins - zoals die tegen bof, tetanus of griep - maar niet voor de vaccins van het mRNA-type, zoals dat van Pfizer en Moderna. Die 'gentherapie' mag je absoluut niet nemen, want ze kan niet 'ontstoord' worden, klinkt het in die kringen. Elders lees je dat 'ontstoren' nog kan na de eerste prik, niet meer na de tweede. En nog andere therapeuten beweren wél een 'ontstoring' voor coronavaccins te kunnen aanbieden. Onder die laatsten vallen de beoefenaars van 'causopractie', een soort holistische benadering waarvoor je in België als patiënt bij tientallen praktijken terechtkunt. Aanhangers van causopractie erkennen het nut van vaccins, maar beweren dat er 'toxische stoffen' in zitten en dat vaccinatie zorgt voor 'uitputting van mineralen en vitaminen' in het lichaam. Ze bieden meteen een oplossing aan om de 'negatieve effecten' van vaccins weg te nemen: 'Causopractische Correct-remedies kunnen ingeschakeld worden om de bijbehorende toxische stoffen van vaccins te elimineren. [...] De gulden middenweg die voor- en tegenstanders kan verenigen en die vooral het belang van een optimale gezondheid wil nastreven.' Ook al langer bestaande pseudowetenschappelijke therapieën worden nu toegepast op 'vaccinatieschade', zoals antivaxers dat noemen. De NAET-therapie, bijvoorbeeld, wat staat voor 'Nambudripad's Allergy Elimination Techniques', vernoemd naar de uitvinder. NAET baseert zich op 'een gecombineerde kennis van allopathie, oosterse geneeskunde, acupunctuur, chiropractie, kinesiologie en voedingsleer' en beweert allergieën te kunnen genezen. Sinds de coronacrisis blijkt het volgens bepaalde therapeuten plotseling ook te werken tegen bijwerkingen van vaccinatie. Een nog verregaandere behandeling heet CEASE - 'Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression' - ontwikkeld door de Nederlandse arts Tinus Smits. Het is een controversiële homeopathische behandeling die claimt autisme bij kinderen te kunnen genezen. Heel wat antivaxers geloven onterecht dat de gebruikelijke kindervaccins autisme veroorzaken. Tijdens de huidige vaccinatiecampagne zijn homeopaten ook begonnen met het aanraden van CEASE om te 'ontgiften' na coronavaccinatie. Andere pseudowetenschappelijke therapieën zijn niet op het lichamelijke gericht. 'Aurahealers' bieden sessies aan waarbij na vaccinatie 'de chakra's en je aura gereinigd, opgeladen en terug in balans gebracht' worden. Ook 'frequentietherapie' wint terrein: het geloof dat alles in het universum een bepaalde 'trilling' of frequentie heeft, en dus ook het menselijk lichaam. Vaccinatie verstoort die frequentie en dat moet worden rechtgezet, beweert men dan. Beoefenaars van frequentietherapie en van andere alternatieve behandelingen zoals reiki - een van oorsprong Japanse vorm van energiehealing - beweren zelfs te kunnen werken van een afstand. Dan stuurt iemand je 'genezende energie door tijd en ruimte' zonder dat je je huis uit hoeft. Maar het kost je soms wel tientallen euro's per sessie. De problematiek van 'ontstoring' leeft volop in vaccinkritische en antivaxgroepen op sociale media. Vaccintwijfelaars en beroepsgroepen die zich willen voorbereiden op een eventuele verplichte vaccinatie wisselen er tips uit. Enkele maanden geleden vroeg een leraar in The Human Side, een van de grootste corona-actiegroepen op Facebook: 'Wat moet ik nemen als ze mij ooit vanuit het onderwijs verplichten om de mRNA-spuit te nemen?' Hij zocht naar eigen zeggen vooral middeltjes die zouden voorkomen dat er 'spike-eiwitten gevormd worden' - het mechanisme dat cruciaal is voor de werking van het vaccin. De man kreeg prompt tientallen antwoorden. De meesten drongen er bij hem op aan om zich sowieso niet te laten vaccineren, enkele anderen kwamen op de proppen met 'een tinctuur van dennennaalden', grote hoeveelheden vitamines, of een filmpje over een 'ontgiftingsprotocol' om 'grafeenoxide en lichaamsmagnetisme' te kunnen tegengaan. De coronavaccins bevatten evenwel geen grafeenoxide en je wordt er ook niet magnetisch van. Zijn ideeën over 'vaccinatie ontstoren' gevaarlijk? Veel alternatieve therapeuten waarschuwen vaccintwijfelaars tegen de nieuwe mRNA-coronavaccins. Maar sommigen beweren ook na coronavaccinatie mensen te kunnen 'helpen'. Het fenomeen van kwakzalvers en verkopers van supplementen die geld verdienen door het 'ontstoren' van coronavaccinaties, is dus een tweesnijdend zwaard. Grotendeels gaat het om therapieën die medische onzin zijn en hoogstens een placebo-effect hebben. Het hele concept van 'ontgiften' na vaccinatie is onzinnig en benadert oplichting. Anderzijds hebben de behandelingen op zich meestal geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid. En als precies zo'n homeopathische behandeling - nutteloos, maar onschadelijk - een vaccintwijfelaar over de streep kan trekken om zich toch te laten vaccineren, is dat dan paradoxaal genoeg geen goede zaak?