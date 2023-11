Hoe jeugdverenigingen jongeren gelukkiger kunnen maken

Jongeren die lid zijn van een jeugdvereniging voelen zich meer verbonden met leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit een enquête van jongerenorganisatie De Ambrassade. Al geldt dat niet voor non-binaire en minder gegoede jongeren.

Admiral Freebee zong het al: ‘You’re living for the weekend.’ Dat blijkt nu ook uit een onderzoek van De Ambrassade dat peilt naar geluk en verbinding. Jongeren die lid zijn van een jeugdvereniging blijken zich over het algemeen meer verbonden te voelen met leeftijdsgenoten dan jongeren die geen lid zijn.

Onderzoekers Kato Dausy, Sarah Joos en Evelien Luts van expertisecentrum Pimento geven aan dat een sterke verbondenheid met anderen een goede voorspeller is voor geluk en minder psychische problemen.

Het positieve contact en het gevoel omringd te zijn door leeftijdsgenoten maken volgens de onderzoekers het verschil. Jongeren geven aan dat de activiteiten die ervoor zorgen dat ze samen kunnen lachen, de samenstelling van de groep en de veilige sfeer die er heerst ervoor zorgen dat ze zich goed voelen in de vereniging.

Niet iedereen gelijk

Voor non-binaire of genderzoekende jongeren en ook jongeren met een lage socio-economische status is de situatie anders. In vergelijking met hun leeftijdsgenoten ervaren ze minder tevredenheid binnen een jeugdvereniging. Ze haken vaker af vanwege een gevoel van ongemak en uitsluiting.

Jongeren met een lage socio-economische status geven daarbovenop ook aan dat een jongerenvereniging te duur is, en dat er niet genoeg rekening wordt gehouden met hun thuissituatie.

Minder gelukkig op school

Jongeren voelen zich minder gelukkig op school dan in het jeugdverenigingleven. Dat kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, waaronder de aard van de activiteit. Op school moet je iets bijleren, terwijl een jeugdvereniging verbinding creëren door fijne activiteiten vooropstelt. Jongeren beschouwen zien de jeugdbeweging als een tweede thuis. Bovendien worden op school striktere regels gehanteerd, wat de sfeer formeler maakt.

Uit het onderzoek blijkt dat de verschillen in activiteit en regelgeving ook invloed hebben op de relaties die jongeren opbouwen. Vrienden die ze ontmoeten in jeugdverenigingen worden beschouwd als ‘vrienden voor het leven’, terwijl klasgenoten op school vaak worden omschreven als ‘gewoon mensen met wie ze omgaan’.

Jongeren ervaren vriendschappen op school als vluchtiger, en benadrukken dat ze in jeugdverenigingen meer tijd doorbrengen met gelijkgestemden. Bovendien geven ze mee dat ze onder leeftijdsgenoten in de jeugdbeweging meer zichzelf kunnen zijn.

Dit kunnen begeleiders doen

Hoe kun je als begeleider van kinderen en jongeren verbinding en geluk bevorderen?

De onderzoekers geven enkele aanbevelingen: