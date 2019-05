is redacteur bij Knack

'Ga op zondagavond thuis aanbellen bij voormalige bankbedienden.' Op een internationale conferentie over onderzoeksjournalistiek deed de Deense reporter Eva Jung uit de doeken hoe ze het witwasschandaal achter Danske Bank op het spoor kwam.

Het is een van de grootste witwasschandalen uit de geschiedenis: tussen 2007 en 2015 vonden bij het filiaal van Danske Bank in Estland verdachte transacties plaats ter waarde van 200 miljard euro, zo blijkt uit twee jaar onderzoek van de Deense krant Berlingske. Negen topmensen van de bank hebben inmiddels van het Deense parket een voorlopige aanklacht ontvangen in het kader van het grootschalige witwasdossier.

