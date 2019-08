De hittegolf heeft in Vlaanderen geleid tot een verhoging van dierensterfte en een terugval van melk- en vleesproductie. Verwerkingsbedrijf Rendac meldt dat het bij de hittegolf van eind juni tot dertig procent meer kadavers heeft opgehaald, vooral van varkens en kippen. De Boerenbond wil dat er lessen worden getrokken.

De extreme temperaturen van eind juli zorgden bij landbouwers voor problemen. Stallen ventileren en dieren met water tot leefbare temperaturen koelen was een belangrijk stuk van de dagtaak.

Toch heeft de aanhoudende hitte haar tol geëist. Het aantal overleden varkens en kippen steeg tot dertig procent, een trend die iets minder was bij ander vee, zoals koeien.

Toch bleven ook die dieren niet gespaard van de hitte. Koeien produceren tot 15 procent minder melk bij zulke temperaturen, zegt woordvoerder Vanessa Saenen van Boerenbond. En ook de vleesproductie valt terug.

Schade

Dat betekent een financiële opdoffer voor de boeren, want de overleden dieren kunnen niet verkocht worden. Die schade zal waarschijnlijk vooral door de boer zelf opgehoest moeten worden, gezien het niet gaat om een landbouwramp. Het is bovendien het laatste jaar dat het rampenfonds in zijn huidige vorm bestaat.

'We gaan naar een nieuw systeem, omdat we de laatste jaren onder invloed van de klimaatopwarming en de veranderende weersomstandigheden ieder jaar wel een ramp zien door vrieskou of droogte', zegt Saenen. 'Dat is niet houdbaar.'

Lees meer:

Opinie: Het klimaatsysteem is een boos beest en het wordt steeds bozer.

België 23e op ranglijst extreme waterstress: 'De crisis waar niemand over praat'

Klimaatpanel van VN roept op tot ander gebruik van land en voedsel

Weersverzekering

In de plaats komt een private weersverzekering. Die zal aanvankelijk ondersteund worden door de overheid en zal grote problemen in de landbouw, zoals droogte en overstromingen, dekken.

Een beperkt rampenfonds zal alsnog schade bij grote calamiteiten compenseren, maar het is niet duidelijk of een uitzonderlijke hittegolf, zoals die van eind juli, daarbij hoort.

Wetenschappers verwachten de komende jaren een toename van extreme weersomstandigheden, die de landbouw hard zal treffen.

'We proberen onze leden te informeren', klinkt het nog bij Boerenbond. 'Maar ook de verzekeringswereld en de boeren zelf zullen zich moeten inspannen om zich hiertegen te wapenen.'