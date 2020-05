In de provincies Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen wordt vanaf donderdag 21 mei een oppompverbod ingevoerd op verschillende plaatsen.

Op een zestal ecologisch kwetsbare waterlopen en op het Blankaertbekken zal het verboden zijn om water op te pompen. Het is uitzonderlijk dat er zo vroeg op het jaar een captatieverbod wordt ingevoerd. Vorig jaar gebeurde dat pas begin juli.

Door de enorme droogte van de afgelopen maanden, wordt een captatieverbod ingevoerd om watertekort te vermijden. Het gaat daarbij om een zestal ecologisch kwetsbare beken en waterlopen. Ook op het Blankaertbekken in Woumen geldt een verbod. Als de IJzer onder het peil van 2,90 meter komt, dan zal ook aan het IJzerbekken een oppompverbod worden ingevoerd.

Ook Oost-Vlaams waarnemend gouverneur Didier Detollenaere heeft woensdag een captatieverbod ingesteld op 19 plaatsen. Vanaf donderdag is oppompen er verboden.

De gouverneur van Vlaams-Brabant Lodewijk De Witte legt vanaf donderdag ook een captatieverbod op voor ecologisch kwetsbare waterlopen in de provincie.

De Limburgse provinciegouverneur vaardigt dan weer vanaf donderdag een captatieverbod uit over tachtig procent van Limburgs grondgebied.

