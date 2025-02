’Bart De Wever verschilt niet wezenlijk van Wilfried Martens of Jean-Luc Dehaene,’ zegt de Waalse historicus Philippe Destatte.

‘Het is juist uitstekend nieuws dat premier Bart De Wever de komende jaren een staatshervorming gaat voorbereiden’, zegt Philippe Destatte, directeur-generaal van het Institut Jules Destrée. Destatte heeft als Waalse regionalist weinig begrip voor de alarmistische waarschuwingen van PS-voorzitter Paul Magnette. Die verweet in verschillende kranteninterviews Georges-Louis Bouchez (MR) en Maxime Prévot (Les Engagés) dat ze zich als naïevelingen door De Wever hebben laten belazeren.

De Arizona-regering kan dan geen klassieke staatshervorming afkloppen, aldus Magnette, tussen nu en 2029 bereidt De Wever ‘de administratieve splitsing’ van België voor, en daarvoor zullen de Franstaligen de rekening betalen. Maatregelen van de Arizona-regering dreigen de noodlijdende Waalse en Brusselse gewesten nu al honderden miljoenen per jaar te kosten. Zelf noemde premier De Wever de beperking van de werkloosheid in de tijd – 70 procent van de langdurig werklozen zijn Franstalig – ook een communautaire hervorming van formaat. Volgens Magnette wil De Wever de Franstaligen financieel kopje-onder duwen, zodat ze in 2029 blut en gedwee naar de communautaire onderhandelingstafel komen.

‘Maar dit gaat niet over Wallonië financieel uitroken’, zegt Philippe Destatte. ‘De interpersoonlijke solidariteit in de sociale zekerheid, met de daarmee gepaard gaande financiële transfers van 7 miljard per jaar buiten beschouwing gelaten, veronderstelt een volwassen federalisme en dat je roeit met de riemen die je hebt. Het heeft geen zin om daarover te blijven jammeren.’

‘Het is toch niet strijdig met de publieke moraal om voor meer Vlaamse autonomie te zijn?’ Philippe Destatte (Institut Jules Destrée).

Het Institut Destrée berekende dat die transfers als sneeuw voor de zon verdwijnen, indien de werkgelegenheidsgraad in Wallonië (67%) die van Vlaanderen (76%) zou bijbenen. ‘Elke maatregel die kan helpen om in Wallonië de werkgelegenheidsgraad op te krikken, ook al is het met de stok, is dus meer dan welkom. Ieder weldenkend mens beseft dat Wallonië moet hervormen. Dat is ook echt geen kwestie van rechtse of linkse politiek.’

De Wever is volgens oppositieleider Magnette een wolf in schaapskleren, die België misbruikt om zijn Vlaams-nationalistische agenda door te duwen. ‘Om te beginnen: in een federale regering zitten altijd Franstalige partijen die de belangen van de Walen verdedigen’, zegt Destatte. ‘En het is toch niet strijdig met de publieke moraal om voor meer Vlaamse autonomie te zijn? Op dit punt verschilt Bart De Wever ook niet wezenlijk van premiers als Wilfried Martens of Jean-Luc Dehaene.’