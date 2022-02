In en rond Brussel wordt maandag hinder verwacht van het zelfverklaarde 'vrijheidskonvooi' dat in de hoofdstad wil manifesteren tegen onder meer de coronamaatregelen. De federale politie vraagt nadrukkelijk om Brussel te vermijden.

Door filterblokkades van de politie om deelnemers van het vrijheidskonvooi weg te houden uit het centrum van Brussel, is het maandag zeer druk op de toegangswegen naar de hoofdstad. Dat is vernomen van het Vlaams Verkeerscentrum.

Er zijn nog geen incidenten geweest en de politie is nog nergens moeten tussenkomen. De deelnemers aan het vrijheidskonvooi worden omgeleid naar de parking op Brussels Expo. Het gaat voorlopig om 'enkele tientallen voertuigen'.

Onder meer op het einde van de E40 komende van Leuven is de afrit Reyers om die reden afgesloten.

De politie vraagt met aandrang om maandag Brussel en de toegangswegen met de wagen te vermijden.

Vanuit Frankrijk

Volgens het Franse persbureau AFP verzamelden enkele honderden deelnemers aan de Franse 'Vrijheidskonvooien' zondagavond nabij het Noord-Franse Rijsel om vandaaruit de grens over te steken richting Brussel.

'Als we chauffeurs tegenkomen die deelnemen aan het konvooi spreken wij hen aan en gaan wij hen informeren. De chauffeurs krijgen ook een flyer mee waar op staat wat kan en wat niet kan', zei woordvoerster van de federale politie Ann Berger zondagavond.

Pas als het echt nodig is zal de politie optreden. 'In de eerste plaats treden wij bestuurlijk op. Pas in allerlaatste instantie en in samenspraak met het parket, treden wij gerechtelijk op.'

Door filterblokkades van de politie om deelnemers van het vrijheidskonvooi weg te houden uit het centrum van Brussel, is het maandag zeer druk op de toegangswegen naar de hoofdstad. Dat is vernomen van het Vlaams Verkeerscentrum. Er zijn nog geen incidenten geweest en de politie is nog nergens moeten tussenkomen. De deelnemers aan het vrijheidskonvooi worden omgeleid naar de parking op Brussels Expo. Het gaat voorlopig om 'enkele tientallen voertuigen'. Onder meer op het einde van de E40 komende van Leuven is de afrit Reyers om die reden afgesloten. De politie vraagt met aandrang om maandag Brussel en de toegangswegen met de wagen te vermijden. Volgens het Franse persbureau AFP verzamelden enkele honderden deelnemers aan de Franse 'Vrijheidskonvooien' zondagavond nabij het Noord-Franse Rijsel om vandaaruit de grens over te steken richting Brussel. 'Als we chauffeurs tegenkomen die deelnemen aan het konvooi spreken wij hen aan en gaan wij hen informeren. De chauffeurs krijgen ook een flyer mee waar op staat wat kan en wat niet kan', zei woordvoerster van de federale politie Ann Berger zondagavond. Pas als het echt nodig is zal de politie optreden. 'In de eerste plaats treden wij bestuurlijk op. Pas in allerlaatste instantie en in samenspraak met het parket, treden wij gerechtelijk op.'