Hilde Vautmans trekt Europese lijst Open VLD, Vincent Stuer verlaat partij

Europees Parlementslid Hilde Vautmans zal in 2024 de Europese lijst van haar partij Open VLD trekken. Dat is maandagvoormiddag beslist op het partijbureau van de Vlaamse liberalen. Voormalig kandidaat-voorzitter voor de Vlaamse liberalen Vincent Stuer verlaat als reactie met onmiddellijke ingang de partij.

Verschillende Open VLD-leden hadden vorige week hun kandidatuur ingediend om de lijsttrekker te worden voor Open VLD bij de Europese verkiezingen. Onder hen oud-staatssecretaris Eva De Bleeker en voormalig kandidaat-partijvoorzitter Vincent Stuer, maar dus ook Hilde Vautmans.

Het partijbureau heeft nu beslist dat zij de lijsttrekker wordt. Vautmans behaalde 18 stemmen, De Bleeker 4, Stuer geen enkele. De leden van Open VLD moeten de volledige Europese lijst nog wel goedkeuren – vermoedelijk wordt Willem-Frederik Schiltz, die zich tijdens de procedure terugtrok, de eerste opvolger van Vautmans.

In 2019 werd Vautmans vanop de tweede plaats rechtstreeks verkozen, na lijsttrekker Guy Verhofstadt. Volgend jaar zal Vautmans dus zelf de lijst trekken. Ze is momenteel ook actief in de lokale politiek en is schepen in Sint-Truiden. Maandagmiddag om 14 uur wordt Vautmans officieel voorgesteld als lijsttrekker op een persconferentie.

In een reactie op de beslissing van het partijbureau heeft Stuer besloten om de Open VLD met onmiddellijke ingang te verlaten. Dat bevestigt hij aan Knack. Enkele weken geleden behaalde Stuer net geen dertig procent bij de voorzittersverkiezingen van de partij, die door huidig kopman Tom Ongena gewonnen werden.

‘Open VLD is het aan zijn vertwijfelde kiezer verplicht om te vernieuwen waar mogelijk’, klonk het in Stuers kandidaatstelling. Stuer – op X bekend onder de naam ‘Opschudding‘ – vraagt al langer dat de Open VLD drastisch het roer omgooit. Voor hem is de maat na 25 jaar lidmaatschap vol. ‘Older, sadder & wiser’, klinkt het in een reactie aan Knack. ‘Meer ga ik er niet over zeggen. Ik trek mijn plan wel.’