Dat economisch relanceplan van de Vlaamse regering zal geleidelijk overschakelen van de reeds genomen steunmaatregelen naar budgetten voor meer innovatie: 'Dat rendeert veel meer dan zomaar budgetten geven om te overbruggen', aldus Hilde Crevits (CD&V).De coronacrisis noopt bedrijven tot creativiteit en innovatie. Voor het eerst zijn daar ook cijfers over: in de eerste 8 maanden van dit jaar werden een kwart meer aanvragen voor innovatiesubsidies ingediend bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio). Sinds januari dienden 1055 ondernemingen een dossier in. Dezelfde periode vorig jaar waren dat er 784. Bedrijven kunnen zo maximaal 50.000 euro per jaar subsidie krijgen. Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits: 'Dat is in vergelijking met vorig jaar een grote sprong voorwaarts. En we zien ook steeds vaker dat kleine ondernemingen ook nu net gaan innoveren. Dus waar het vroeger vooral de grote spelers waren die innoveerden, zien we nu dat de kleinere dat ook doen. En dat is voor mij een heel goed teken.'Maandag is er in het Vlaams parlement de jaarlijkse septemberverklaring van de Vlaamse regering met daarin de krachtlijnen van het beleid van het komende jaar. In haar eerste grote televisie-interview sinds de zomer, zaterdag bij Jan De Meulemeester in Z-Talk, zegt Crevits dat de Vlaamse regering geleidelijk zal overschakelen van de reeds genomen steunmaatregelen naar budgetten voor meer innovatie: hefbomen die productiviteit verhogen en jobs creëren. Momenteel zijn er tal van steunmaatregelen voor ondernemingen die door de coronamaatregelen minder omzet hebben, zoals het Vlaams beschermingmechanisme. Maar de overheid kan dergelijke steun 'niet eeuwig volhouden' zegt Crevits: 'Ik sluit niet uit dat er een verlenging komt, dat moeten we bespreken met de collega's van de Vlaamse regering. De evenementensector is heel sterk vragende partij om de maatregel te verlengen. We moeten met hen eens samenzitten en kijken wat precies nodig is.'In de septemberverklaring van minister-president Jan Jambon zal de focus maandag daarom liggen op innovatie. Crevits: 'Wat voor mij het allerbelangrijkste is, is dat we bedrijven steunen die echt innovatief te werk gaan. Want investeren in een nieuwe weg zoeken om productief te zijn, om mensen tewerk te stellen, rendeert veel meer dan het zomaar moeten geven van budgetten om tijdelijk te overbruggen. Het is noodzakelijk, die EHBO, maar op lange termijn moet je zorgen dat je steun vooral bedoeld is om een hefboom te zijn, om die economie vooruit te helpen.'Hilde Crevits bevestigt dat ze door CD&V-voorzitter Joachim Coens aan de federale onderhandelingstafel twee maal naar voren werd geschoven als premier. 'Er zijn mensen voor wie het een natte droom is om genoemd te worden als kandidaat-premier. Ik beschouw dat eigenlijk als een blijk van vertrouwen van mijn voorzitter. Je mag nooit op voorhand neen zeggen op een opdracht waarvan de partij vraagt dat je ze opneemt. Maar je moet vooral aan politiek doen in je engagement dat je nu hebt, en mijn engagement is Vlaams viceminister-president.' Door de federale Vivaldi-coalitie zal de CD&V in Vlaanderen besturen met een N-VA die federaal haar grootste oppositiepartij is. Dat kan de samenwerking in de Vlaamse regering bemoeilijken. Maar dat is tot nader order niet het geval, zegt Crevits: 'De regering zat sinds augustus al een aantal keren samen. Ik en de collega-ministers laten ons niet van de wijs brengen. Het is aan ons om te tonen dat we goed kunnen besturen. Het feit dat er op een ander niveau een andere constellatie is, mag onze eigen kadans niet verstoren. Als er vechtfederalisme zou komen: die mensen zullen mij tegenkomen.'