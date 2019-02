Hilde Crevits (CD&V) trekt 342.000 euro uit voor creatieve projecten op school

183 scholen krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) meer dan 340.000 euro om zo een creatief cultuurproject te realiseren.

Deze projecten stimuleren de brede ontwikkeling van elke leerling en laten toe dat elke jongere kan genieten van cultuur. Via Cultuurkuur.be, het onlineplatform voor cultuureducatie, krijgen scholen elk jaar de gelegenheid een creatief project in te dienen. Elke school van kleuter tot hoger onderwijs kan dat doen vanuit haar eigen identiteit. Een professionele jury staat in voor de beoordeling.

Kinderen in contact brengen met cultuur verruimt hun blik op de samenleving. Iets waar we moeten blijven op inzetten. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V)

Dit jaar zijn 183 scholen geselecteerd die in totaal 342.743 euro krijgen om hun projecten te realiseren. De projecten lopen van februari tot eind juni. Zo zullen leerlingen van de 2de graad Graphic Design uit het GO! Ensorinstituut Oostende en leerlingen van De Branding (OV4 TYPE 9) bijvoorbeeld samen een muurschildering realiseren op school. En 36 leerlingen uit het 1ste, 2de en 3de leerjaar van Vrije Basisschool VLOM uit Gent maken in drie weken tijd een wetenschapsopera.

'Dankzij het project Dynamo komen duizenden jongeren in contact met de rijke culturele wereld. Ook die jongeren die cultuur thuis niet met de paplepel meekrijgen', zegt minister Crevits. 'Kinderen in contact brengen met cultuur verruimt hun blik op de samenleving. Iets waar we moeten blijven op inzetten.'