Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits sluit niet uit dat ze ook in de volgende legislatuur minister blijft. 'Ik doe mijn job ontzettend graag. De bevoegdheid Onderwijs is een van de meest kostbare bevoegdheden die er zijn', zei ze bij VTM Nieuws. Op federaal vlak vraagt ze dat PS en N-VA samen aan tafel gaan zitten.

Terwijl de Vlaamse onderhandelingen tussen N-VA, CD&V, Open VLD aan de gang zijn, vindt de eerste schooldag maandag plaats onder auspiciën van Hilde Crevits (CD&V). 'Ik had niet verwacht dat ik hier nog als ontslagnemend minister zou zitten', zei ze daarover bij VTM Nieuws. Ze wilde daarop niet uitsluiten of ze ook in de volgende legislatuur onderwijsminister zou kunnen zijn.

'Ik doe mijn job ontzettend graag', aldus Crevits. 'De bevoegdheid Onderwijs is een van de meest kostbare bevoegdheden die er zijn. Ik hoop dat de volgende minister een hart heeft voor al wie onderwijs maakt. Je kan als minister niets alleen. Je moet overleggen.' Een niet mis te verstane boodschap aan zowel N-VA als aan Open VLD, die geen hoge pet op hebben van de onderwijskoepels.

Het luikje onderwijs van de startnota van informateur Bart De Wever (N-VA) noemt Crevits een 'bevestiging van het gevoerde beleid'. 'Excellentie is belangrijk, óók voor kinderen die wat moeite hebben op school. Als niemand iets van je verwacht, zal je zelf ook minder verwachten', stipte ze aan.

Volgens Crevits kunnen de Vlaamse onderhandelingen landen vóór 23 september, de dag van de Septemberverklaring van de Vlaamse minister-president.

Op het federale niveau is het belangrijk dat 'PS en N-VA samen aan tafel gaan zitten', aldus Crevits. 'De tijd dringt. De informateurs moeten nu hun werk doen. Ik hoop dat er snel werk kan gemaakt worden van een preformatie.'