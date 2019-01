Hetisaf: hoe omgaan met een relatiebreuk in tijden van sociale media?

Het is wat voor een BV: de ene week staan jij en je lief nog gezellig samen te shaken in The Villa, de volgende week zijn jullie uit elkaar. En dan hangt de gespecialiseerde pers natuurlijk meteen aan de lijn. Om dit soort onzin voor te zijn, kiezen steeds meer bekende Vlamingen voor de vlucht vooruit. Toen Nathalie Meskens en Jeroen Van Dyck een punt achter hun huwelijk zetten, plaatste zij een oude foto van hun beiden op Instagram. Pommeline en Merijn, twee sterren van Temptation Island, plaatsten zelfs identiek hetzelfde bericht op Instagram. Iets over fouten maken en dat dat menselijk is. Voor gewone stervelingen is zo'n officiële mededeling wellicht wat overdreven. Maar het helpt zeker om goed voorbereid de sociale media te betreden.

