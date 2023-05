‘Het ziet ernaar uit dat de aanzwellende Bpost-kuiperij politiek geen gevolgen zal hebben’

Het Bpost-schandaal werd een politieke affaire met financieel gekonkel.

Er worden al langer vraagtekens geplaatst bij het door de overheid gesubsidieerde contract voor de krantenbezorging door Bpost. Nadat het contract voor de periode 2023-2027 werd verlengd, bleek dat daarbij vermoedelijk illegale marktafspraken waren gemaakt. Dat Bpost voor 51 procent in handen is van de overheid, én beursgenoteerd is en talloze kleine aandeelhouders telt, maakt alles nog spannender.

De voorbije maand werd duidelijk dat het krantencontract maar het topje van de ijsberg is. Bpost moest toegeven dat het aan de overheid veel te veel geld aanrekende voor de inning van verkeersboetes, de productie van nummerplaten en het beheer van de rekeningen van de staat. De Inspectie van Financiën en het Rekenhof waren daar al jaren zeer kritisch over. Het blijft een vraag waarom dat nooit werd aangepakt.

Het Bpost-dossier kreeg snel een politieke dimensie, zeker toen bleek dat twee door Bpost gedetacheerde én betaalde werknemers op het kabinet van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) betrokken waren bij de onderhandelingen over het krantencontract. Dat wekte minstens de schijn van belangenvermenging. Het maakt nog eens duidelijk wat er zo fout is aan ons systeem van kabinetten, waarin we uniek zijn want in andere landen werken ministers met een vaste administratie.

De Bpost-affaire reikt veel verder dan De Sutter. Zij zette op haar kabinet een gangbare praktijk voort. Ook de vorige voogdijminister, huidig premier Alexander De Croo (Open VLD), had door Bpost betaalde kabinetsmedewerkers. Daarnaast is ook minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) verantwoordelijk voor Bpost. Steeds meer blijkt hoe hij en zijn partijvoorzitter Paul Magnette achter de schermen zaken beklonken met de voorzitster van Bpost, Audrey Hanard. Voor de PS is Bpost in de eerste plaats een werkverschaffer, waarbij onderhandse en te dure contracten zoals die van de krantenbezorging als pasmunt werden gebruikt.

De overheid en dus de belastingbetaler zouden door Bpost voor honderden miljoenen bedrogen zijn. De echte factuur ligt véél hoger, want de koers van het Bpost-aandeel kelderde, zodat de overheidsparticipatie én de investeringen van de kleine aandeelhouders veel minder waard werden. Toch ziet het ernaar uit dat de aanzwellende Bpost-kuiperij politiek geen gevolgen zal hebben, aangezien de PS, de Open VLD én Groen erbij betrokken zijn. Ze zullen elkaar steunen bij het toedekken. Hier geldt: velen zijn bevoegd, niemand is verantwoordelijk.