Prinses of koningin zal Delphine Boël nooit worden, maar het DNA-onderzoek dat aantoont dat koning Albert II haar biologische vader is én het feit dat de koning niet langer zal betwisten dat hij de wettelijke vader is, zal haar een morele voldoening geven. En daar was het haar grotendeels om te doen.

Dat zegt professor Mark van den Wijngaert. Boël kan wel delen in de erfenis van haar vader, zij het dat ook daar een addertje onder het gras zit.

'Ze wordt nu gelijkgesteld met de andere kinderen van koning Albert II, en ze zal dus normaal gezien ook delen in de erfenis, maar het was haar toch vooral te doen om de morele voldoening', klinkt het. Of ze na het overlijden van Albert een even groot deel zal krijgen als koning Filip, prins Laurent en prinses Astrid, is een andere vraag. 'Koning Albert II kan haar voor een deel onterven als hij dat wil.'

Van den Wijngaert merkt ook op dat Boël nooit aanspraak zal kunnen maken op de troon: 'De grondwet is enkele jaren geleden aangepast, zodat enkel de afstammelingen van koning Albert II en koningin Paola in rechte lijn in aanmerking komen voor de troonopvolging. Delphine Boël is geen dochter van koningin Paola, dus ze valt af.'

Zelfs een titel van prinses zit er niet in: 'In 2015 werd in een koninklijk besluit bepaald dat enkel de kinderen en de kleinkinderen van de koning en de kinderen en de kleinkinderen van de kroonprinses die titel mogen dragen. Anders wordt dat een uitdijend heelal', zegt Van den Wijngaert. In het kb staat inderdaad letterlijk te lezen: 'Overwegende dat het aangewezen is de toename van het aantal dragers van de titel van Prins of Prinses van België via de zijtakken van de Koninklijke Familie te beperken'.

Ten slotte zit een dotatie er ook niet in: 'Daarvoor moet je als lid van de koninklijke familie bepaalde taken op zich nemen, zoals de economische missies van prinses Astrid bijvoorbeeld. De kans is klein dat aan Delphine Boël gevraagd zal worden om iets in die aard te doen', aldus nog Van den Wijngaert.

