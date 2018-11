'Het verhaal in Girl is weinig verrassend en eigenlijk een beetje saai'

Hebt u Girl nog niet gezien? Dat zou u dan toch eens moeten doen. De film van Lukas Dhont vertelt het intrieste verhaal van Lara, een meisje in een jongenslichaam dat ballerina wil worden. Haar obsessie met haar lichaam en haar geslacht is ontstellend, en daarom hartverscheurend. Maar zelfs de scène waarin Lara door een arts droogjes wordt uitgelegd wat een geslachtsoperatie precies inhoudt, is al redelijk ontnuchterend. Daarmee is het troosteloze Girl een welgekomen correctie op de showbizzversie die VTM met Bo Van Spilbeeck ...