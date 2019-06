opinie

'Het verdwijnen van buurtwinkels heeft zelfs impact op de volksgezondheid'

Ann Peuteman Redactrice bij Knack

Vorige week zorgden vijf ontzettend populaire winkels voor grote ophef door hun sluiting aan te kondigen. 'Zouden we ook zo zijn geschrokken als de bakker of kruidenier om de hoek dat had gedaan?' vraagt Knack-redactrice Ann Peuteman zich af. 'Ik denk het niet. Nochtans zouden we daar nog veel meer stampei over moeten maken.'