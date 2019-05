Zaterdag staat hij aan de start van de Giro: Victor Campenaerts, de man die namen als Coppi, Merckx, Moser en - de recentste - Bradley Wiggins opvolgde als werelduurrecordhouder. 'Soms is het cool om een zonderling te zijn.'

Op 16 april, om 19 uur Belgische tijd, zette Victor Campenaerts het werelduurrecord op 55,089 kilometer. Het leverde hypnotiserende televisie op. Een wielrenner, zijn fiets en de 250 meter van de piste in het Mexicaanse Aguascalientes: meer kregen we niet te zien. En niet te horen: op vraag van Campenaerts bleef het muisstil langs de baan. 'Dat is wat de toeschouwers blijkbaar het sterkst raakte - hoe imponerend stilte kan zijn', vertelt de kersverse werelduurrecordhouder. 'Toen ik voor de start in mijn pedalen klikte, klonk dat als een donderslag. Zelfs mensen die op tv volgden, probeerden geruisloos te ademen! Het maakte het kabaal bij de finish des te indrukwekkender. Het opgespaarde geluid van één uur zwijgen kwam er in een wilde gulp uit.'

...