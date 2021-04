Tuinen zijn een cruciaal onderdeel van haar milieubeleid, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). 'De Vlaamse Biodiversiteitsstrategie zal een apart luik over tuinen bevatten.'

'Geef ik geen aandacht aan tuinen, dan vertrekt mijn beleid met een handicap', zegt Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister voor Leefmilieu. '2 miljoen tuinen, 10 procent van deze zakdoek, kun je niet links laten liggen als je ziet hoe erg het is gesteld met onze biodiversiteit.' 'Ons Natuurrapport 2020 maakte dat pijnlijk duidelijk. Vlaanderen is gezakt voor 5,5 van de 6 Europese doelstellingen. Een op de drie onderzochte planten en dieren staat op de Rode Lijst en is bedreigd. Daarom zal onze eigen Biodiversiteitsstrategie een apart luik over tuinen bevatten.' Wat staat daarin? Zuhal Demir: Ten eerste de Green Deal Natuurlijke Tuinen, een netwerk van 'de eerste lijn': groenprofessionals als tuinarchitecten- en aannemers, plantenkwekers en milieuverenigingen. Tuinarchitecten moeten meer bomen uittekenen, tuinaannemers moeten verharding beperken en zoveel mogelijk lokaal gekweekt, inheems plantgoed gebruiken. Daarnaast sensibiliseren we de burger. Bijvoorbeeld met out of the box-projecten als het Tuinrangers-project, uitgedacht door Inverde, het opleidingscentrum van het Vlaams Agentschap Natuur en Bos. De Tuinrangers zijn vrijwilligers die je gratis bezoeken om samen te bekijken hoe je je tuin ecologischer kunt inrichten en beheren. Ik verwacht er veel van. Heel wat lokale besturen tekenden er op in. Hebt u zelf een strak gazon? Demir: Nee! Ik laat mijn gras al lang groeien, ook herfstbladeren ruim ik niet op. Mijn buurvrouw, een kranige tachtiger, sprak me erop aan. Iemand moest maar eens zien hoe slordig de tuin van de minister erbij ligt. (lacht) Ik heb haar uitgelegd dat dat bewust is. Mensen moeten weten dat biodiversiteit de hoeksteen is van onze omgeving. Een op de drie happen voedsel die we eten, bestaat enkel dankzij bestuivers. Niks doen tegen hun achteruitgang is geen optie. Daarom lanceren we voor de eerste keer een bestuiversplan in Vlaanderen. We brengen nu de achteruitgang in kaart, daarna komen concrete acties. In Vlaanderen leveren al veel gemeenten inspanningen voor een bijenvriendelijk groenbeheer, dat apprecieer ik als milieuminister zeer. De Vlaamse regering zal ook haar deel doen. Moet u niet ook strenger gaan toekijken op wat gebeurt in de tuin? Verharden, bemesten, kunstgras aanleggen: het gebeurt nog steeds te veel. Demir: Laat ik duidelijk zijn: er valt niet meer te onderhandelen over de natuur. Het systeem is op, we moeten nú doortastend optreden. Kunstgras kan zijn nut hebben op een voetbalveld, maar kan voorkomen worden in tuinen. Wie weinig onderhoud wil, kan zich beter laten inspireren door Maai mei niet: laat je gras gewoon groeien. En verharding mag niet langer de regel zijn. Ik ga niet elke kassei of tegel verbieden, wel moeten waterdoorlatende systemen op korte termijn de eerste keuze worden.