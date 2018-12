1. 13% meer detenties in gesloten centra

In 2017 werden er 7105 personen opgesloten in een gesloten centrum. Dat is 13 procent meer dan de 6311 in 2016. Gemiddeld verbleven zij daar 35 dagen. De meerderheid (61 procent) van deze gedetineerden zijn mensen in irregulier verblijf, tegen een derde was een terugdrijvingsbeslissing uitgevaardigd.

