Het terrorismeproces in Brussel gaat van start: dit zijn de tien beklaagden

Het terrorismeproces over de aanslagen in Brussel en Zaventem in 2016 vangt na een valse start eindelijk aan. Deze tien beklaagden staan terecht, maar slechts negen van hen zijn fysiek aanwezig.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Oussama Atar

Nummer tien, de Belg Oussama Atar, wordt beschouwd als het brein achter de aanslagen. Hij is vermoedelijk gedood in 2017 in Syrië. Alle beklaagden riskeren in principe een levenslange gevangenisstraf.

Oussama Atar © National

Salah Abdeslam

Salah Abdeslam, nu 33, is in Parijs veroordeeld tot levenslang zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. Op het proces over de schietpartij op zijn onderduikadres in Vorst op 15 maart 2016 kreeg hij bovendien 20 jaar. Abdeslam werd op 18 maart 2016 gearresteerd in Molenbeek en zat dus in de gevangenis op het moment van de aanslagen van Maalbeek en Zaventem.

Salah Abdeslam © BELGA

Mohamed Abrini

Mohamed Abrini, nu 37, verliet Parijs vlak voor de aanslagen daar. Hij kreeg er levenslang met een minimum van 22 jaar. Abrini is de ‘man met het hoedje’ die op videobeelden te zien is op de luchthaven samen met Najim Laachraoui en Ibrahim El-Bakraoui, vlak voor die zich opbliezen. Abrini liep weg en werd op 8 april 2016 gearresteerd in Anderlecht.

Mohamed Abrini © BELGA

Sofien Ayari (foto) en Osama Krayem

Krayem, 30, een Zweed van Syrisch-Palestijnse afkomst, had zich samen met Khalid El-Bakraoui moeten opblazen in de Brusselse metro maar keerde op het laatste moment op zijn stappen terug. Krayem en Ayari (29, Tunesiër) kregen in Parijs 30 jaar cel. Het Franse parket had levenslang geëist tegen het tweetal maar kon niet hardmaken dat zij ook een aanslag tegen de Amsterdamse luchthaven Schiphol wilden plegen. Ayari werd samen met Abdeslam gearresteerd op 18 maart 2016 in Molenbeek, Krayem op 8 april 2016 in Brussel.

Sofien Ayari (foto) en Osama Krayem © National

De helpers

De vijf overige beklaagden hadden geen directe rol bij de aanslagen maar hebben het netwerk geholpen, veelal door andere verdachten onderduikadressen te bezorgen. Het gaat om Ali El Haddad Asufi, Bilal El-Makhoukhi (foto), Hervé Bayingana Muhirwa, en de broers Smail en Ibrahim Farisi. Die twee laatsten verschijnen als vrije personen op het proces. Ibrahim Farisi wordt als enige niet vervolgd voor moord of poging tot moord. Hij staat alleen terecht voor deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie.