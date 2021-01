Uit het nieuwe schema, dat vandaag werd voorgesteld in de Kamer, blijkt dat een aantal groepen eerder aan bod zullen komen dan eerst gedacht.

De ministers van Volksgezondheid klopten een tijd geleden al de vaccinatiestrategie af binnen de interministeriële conferentie Volksgezondheid. Het gaat dan om de volgorde waarin Belgen gevaccineerd worden tegen covid-19, te beginnen met de bewoners en personeelsleden in woonzorgcentra. De strategie werd opgesteld toen er nog geen zekerheid bestond over welke vaccins goedgekeurd zouden worden of over de timing van de leveringen. Sinds deze week is een en ander duidelijk, en dus komt de taskforce nu met een eerste 'tentatieve timing', legde topman Dirk Ramaekers vrijdag uit in de Commissie Gezondheid van de Kamer.

Schema

Uit dat schema blijkt dat een aantal groepen eerder aan bod zullen komen dan eerst gedacht. Dat is onder meer het gevolg van de goedkeuring van het Moderna-vaccin voor de Europese markt en het feit dat daar eind deze maand al een beperkte eerste levering van komt. Ook de verdubbeling van de Europese bestelling van het vaccin van Pfizer en BioNTech, die de Europese Commissie vrijdag aankondigde, en de mogelijke goedkeuring van het vaccin van AstraZeneca in de loop van februari, betekenen volgens Ramaekers een versnelling van de vaccinatiecampagne.

Concreet kan al in de loop van deze en volgende maand gestart worden met de vaccinatie van het personeel in woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

In maart is het dan de beurt aan 65-plussers en risicopatiënten.

Vanaf april komen de mensen met een essentieel beroep aan de beurt.

De algemene volwassen bevolking komt in de huidige planning vanaf juni in aanmerking voor een vaccin, waarna de campagne na de zomer, 'richting september', afgerond kan zijn, zei Ramaekers. Dan zou 70 procent van de bevolking gevaccineerd moeten kunnen zijn, volgens wetenschappers de minimale drempel om groepsimmuniteit te bereiken.

De timing is voorlopig, benadrukte Ramaekers meermaals. Het schema is gebaseerd op de gegevens over vaccins en leveringen die nu voorhanden zijn, waardoor er de komende weken en maanden wellicht nog aanpassingen volgen. Bovendien is de vaccinatie vrijwillig, en hangt het bereiken van de drempel van 70 procent dus ook af van hoeveel mensen zich willen laten vaccineren. In de woonzorgcentra ligt dat aandeel alvast bijzonder hoog, zei Ramaekers.

Zeker 200 vaccinatiecentra nodig

Tegelijkertijd zal de campagne heel wat inspanningen vergen van het terrein, benadrukte Ramaekers. Zo zijn er vanaf maart - wanneer de 65-plussers ingeënt zouden kunnen worden - minimum 150 en wellicht zeker 200 vaccinatiecentra nodig over het hele grondgebied. Een eerste blauwdruk met de minimale normen waaraan die centra zullen moeten voldoen is donderdagavond afgeklopt binnen de taskforce. Het gaat onder meer om mogelijkheden om de nodige afstand tussen mensen te bewaren, waardoor er in principe geen wachttijden mogen zijn, maar ook om richtlijnen rond het administratief proces en rond een zone waar pas gevaccineerde mensen 15 à 20 minuten onder toezicht kunnen blijven, een veiligheidsmaatregel. Intussen worden een aantal vaccinatiecentra gesimuleerd, in samenwerking met de deelstaten. Zo had Ramaekers in zijn powerpointpresentie al een eerste schets van het vaccinatiedorp in Antwerpen en dat op de Brusselse Heizel zitten.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) reageerde bijzonder tevreden. 'Als dit lukt, kunnen we ook jonge mensen nog voor de zomer beginnen vaccineren. Dat is bijzonder goed nieuws. Dan is het rijk van de vrijheid terug in zicht', klonk het in de Kamer. Hij benadrukte dat het om een voorstel van de taskforce gaat en dat de politieke besluitvorming in de interministeriële conferentie moet gebeuren. 'We gaan hier met de ministers verder op werken.'

Vaccineren in Duitsland op 7 januari 2021. © Getty Images

