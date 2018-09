Het Poetsbureau biedt werknemers gratis pyscholoog aan

Elke werknemer van Het Poetsbureau, verbonden aan een van de 68 kantoren in Vlaanderen, kan vanaf nu voor zes gratis consultaties terecht bij een klinisch psycholoog. Daarnaast leidt het bedrijf eigen consulenten op om signalen te herkennen en indien nodig collega's door te verwijzen op een informele, maar vakkundige manier. Een psychologisch centrum stelde een specifiek programma op waarmee individuele werknemers worden bijgestaan bij persoonlijke zorgen thuis of op het werk.

'Op basis van aanwezigheidsgesprekken blijkt dat het ondanks het beste loonpakket en flexibele uurroosters soms moeilijk is voor medewerkers om door de bomen het bos te blijven zien, omwille van het privéleven in combinatie met het harde werken, wat leidt tot langdurige afwezigheid. We geloven dat burn-outs geen modeverschijnsels zijn en willen preventief handelen', zegt CEO Jo Mellemans. 'Het welzijn van onze medewerkers komt op de eerste plaats, dus we steunen hen in alle begrip en met voldoende tijd. Tegelijk moet dit een signaal zijn dat we als werkgever niet bij de pakken blijven zitten rond dit actuele probleem.'

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block reageert tevreden. 'We doen er alles aan om langdurig zieken terug naar de werkvloer te begeleiden en hen werkbaar werk te bieden via re-integratietrajecten. Nog belangrijker is preventie. Dit is de kern van mijn beleid rond beroepsrisico's. We moeten er voor zorgen dat niemand uitvalt. Dat heeft Het Poetsbureau goed begrepen en ik vind dit een zeer knap initiatief.'