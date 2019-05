Na winst van Vlaams Belang en N-VA maken Franstalige kranten zich zorgen over 'de bruine golf' die Vlaanderen overspoelt. Hoe moet België straks bestuurd worden, vragen commentatoren zich af. Ook internationale media focussen op de overwinning van Vlaams Belang.

'Een bruine tsunami' of 'een nieuwe Zwarte Zondag': de verkiezingsoverwinning van het extreemrechtse Vlaams Belang en van de Vlaams-nationalistische N-VA is beslist niet onopgemerkt voorbijgegaan in Franstalig België. Het resultaat in de Franstalige gemeenschap is precies andersom, met een sterke winst voor de PS, Ecolo en vooral de uiterst-linkse PTB. Hoe moet het land bestuurd worden straks, vragen commentatoren zich af.

De krant Le Soir kopte zondagavond, helemaal bovenaan de website, dat een 'bruine golf' - 'bijna een tsunami' - het politieke landschap in België helemaal doorheen schudt. De commentatoren van de krant hadden dat zien aankomen, klinkt het, maar niet in die mate. Le Soir ziet in het succes van het Vlaams Belang de terugkeer van 'extremistische demonen', daarmee verwijzend naar eerdere successen van de partij, waaronder Zwarte Zondag op 24 november 1991.

Le Soir wil evenwel geen kiezers stigmatiseren, klinkt het. 'Luisteren naar de kiezer van extremistische partijen betekent echter niet de partijen goedpraten die inspelen op hun emoties en woede. Het cordon sanitaire doorbreken? Regeren met het Belang? Dat zou gelijkstaan aan een pact met het racisme en de haatdragende afwijking van zij die voor deze kiezers spreken.'

Ook de krant La Dernière Heure maakt zich zorgen over 'de bruine golf' die Vlaanderen overspoelt. België is gezien de uiteenlopende resultaten in beide landsdelen ook nog in twee gesplitst, zegt de krant: een links Wallonië tegenover een rechts Vlaanderen. De 700.000 jongeren die voor het eerst mochten gaan stemmen hebben volgens La DH het verschil gemaakt, vooral in Vlaanderen.

De regeringsvorming wordt allicht uiterst moeilijk, vreest La DH. Een commentator haalt voor de gelegenheid de vaak geciteerde open brief uit 1912 van politicus Jules Destrée aan koning Albert I aan: 'Sire, u regeert over twee volkeren. In België zijn er de Walen en de Vlamingen; er zijn geen Belgen.' De krant ziet een regering met het Vlaams Belang in het verschiet: 'Het gewapend beton rond het cordon sanitaire verbrokkelt stilaan.'

L'Echo, de Franstalige tegenhanger van De Tijd, vraagt zich dan weer af waarom in Vlaanderen, een van de meest welvarende regio's in Europa, één op twee kiezers voor een nationalistische of ultranationalistische en xenofobe partij heeft gestemd. De krant roept op tot een 'diepe bezinning' om de 'extremistische stem' te begrijpen. 'Zulke ideeën moeten drooggelegd worden, en dan vooral bij jongeren, door te wijzen op hun inhoudelijke leegte.'

'Opnieuw een zwarte zondag', schrijft La Libre Belgique. 'Nog één.'

Buitenland

Ook de buitenlandse pers focust zich op de overwinning van Vlaams Belang. Zo wordt de extreemrechtse partij weer een factor van belang, schrijft de Nederlandse krant NRC Handelsblad, en dat terwijl het VB in 2014 nog 'vermorzeld' werd door de opmars van de 'minder radicale rechts-conservatieve N-VA.'

'Het lijkt erop dat Vlaanderen in zijn geheel weer wat verder naar rechts is opgeschoven, omdat de N-VA minder verliest dan het Vlaams Belang wint. Die laatste partij haalt de winst dus kennelijk niet alleen bij de N-VA.' Alle traditionele partijen hebben kiezers verloren in Vlaanderen, merkt NRC ook nog op.

'De verkiezingsuitslag dreigt de vorming van een landelijke regering aartsmoeilijk te maken', schrijft het Financieele Dagblad. 'De politici uit de verschillende landsdelen staan voor een huzarenstuk: een federale regering samenstellen voor alle Belgen, terwijl Vlaanderen rechts, en Wallonië links heeft gestemd.'

Politico kopte dan weer: 'Uiterst rechtse golf bij driedubbele verkiezingsverrassing in België.' De Europese politieke nieuwswebsite heeft het over een 'huge win' voor het Vlaams Belang, dat stemmen afsnoept van de verliezende coalitie van premier Charles Michel. Ook de winst van PVDA en Groen/Ecolo heet een verrassing.

Franse media waren zondagavond vooral gefocust op de overwinning van het Rassemblement National van Marine Le Pen bij de Europese verkiezingen. Die haalde 24 procent van de stemmen tegenover 22 procent voor de Europese lijst van president Emmanuel Macron.