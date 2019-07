Bij elke verkiezing groeide bij Rudy van Belkom de frustratie. In 100 ideeën voor een betere wereld deelt hij zijn idee voor een betere wereld.

'Bij verkiezingen hebben we allemaal één stem die wij Nederlanders om de vier jaar, en jullie Belgen om de vijf jaar kunnen uitbrengen', zegt toekomstonderzoeker Rudy van Belkom. 'Aangezien ik het meestal maar voor zestig procent eens ben met de partij waarvoor ik stem, is mijn ene stem in realiteit ook amper zestig procent waard. Die stem verwatert nog meer nadat partijen een nieuwe regeringscoalitie gevormd hebben. De invloed van een individuele burger op het beleid is dus bijzonder klein.'

...