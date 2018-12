Het moment waarop Michel zijn ontslag aankondigt (video)

De oppositiepartijen SP.A en PS kondigden iets voor 20 uur een motie van wantrouwen aan, die werd gesteund door de groenen. Tot een motie kwam het uiteindelijk niet, want premier Charles Michel nam meteen na de hervatting van de kort opgeschorte zitting het woord en kondigde aan het ontslag te zullen indienen bij de koning in Laken. Zijn exacte woorden: 'Ik heb moeten vaststellen dat mijn oproep niet overtuigd heeft. Ik heb dit begrepen tijdens de schorsing van de zitting. Ik neem dus de beslissing om mijn ontslag in te dienen en het is mijn bedoeling om meteen naar de koning te gaan.'

Bekijk de beelden

Premier Michel is naar de koning vertrokken om het ontslag van de regering in te dienen. #terzaketv pic.twitter.com/Yz1jaoGGQi — Terzake (@terzaketv) December 18, 2018

Waarna de premier het halfrond verliet om naar het koninklijk paleis te vertrekken.