Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) is geen voorstander van een verdere verstrenging van de coronamaatregelen. Ze benadrukt dat er in ons land al heel strenge regels van kracht zijn en vindt dat de aandacht vooral moet gaan naar de naleving van die regels.

Vrijdag staat een nieuwe bijeenkomst geprogrammeerd van het Overlegcomité waarin alle regeringen van ons land vertegenwoordigd zijn. Zijn de bestaande maatregelen aan een verstrenging toe, nu de coronacijfers al een tijdje niet meer in de verhoopte richting evolueren?

Niet volgens de minister van Binnenlandse Zaken. Zij benadrukt dat ons land al strenge maatregelen heeft, maar dat vooral moet worden ingezet op de naleving van die regels. 'Het moet ook leefbaar blijven', aldus minister Verlinden. De mensen moeten perspectief hebben en een minimum aan sociale contacten kunnen houden, luidt het. Dat zei ze maandag in De Ochtend op Radio 1.

Ze wijst er ook op dat er afspraken zijn gemaakt om die handhaving proportioneel te laten gebeuren. Het gaat daarbij over de woonstbetredingen en de inzet van drones. Over dat laatste vertrekt een brief naar de burgemeesters en gouverneurs, waarin staat dat de technologie bijvoorbeeld kan worden gebruikt om de drukte in winkelstraten te monitoren, maar niet om systematisch vaststellingen te doen bij mensen thuis.

Coronawet

De minister spreekt zich niet expliciet uit over de verstrenging van de boetes voor wie wordt betrapt op een coronafeestje. Vandaag is dat 250 euro, of 750 euro voor de organisator. De minister van Justitie zit daarover maandag samen met de procureurs-generaal.

Wel hamert ze op het belang van kordaat optreden tegen overtreders. Mensen die vandaag opduiken op grotere coronafeestjes, zijn zich er volgens haar ook van bewust dat ze de regels overtreden. Daarom vindt de minister het ook kunnen dat ze meteen voor de rechter moeten verschijnen. Dat zoiets een algemene regel moet worden, zegt ze echter niet uitdrukkelijk.

Er wordt vandaag overigens een kaderwet voorbereid voor de aanpak van de coronacrisis. Die Pandemiewet zou in het voorjaar ter stemming in het parlement op tafel liggen.

