Sinds middernacht is ons land opnieuw in lockdown. Verschillende winkels moeten de deuren sluiten, telewerken wordt verplicht waar mogelijk en ook het aantal contacten in private kring wordt weer teruggeschroefd. De nieuwe regels gelden tot 13 december.

Eerst de cijfers: het aantal doden door het coronavirus bedraagt intussen al meer dan honderd (102) per dag. Alles samen stierven in ons land al zeker 11.625 mensen aan COVID-19. Het aantal opnames in het ziekenhuis bedroeg vorige week gemiddeld 648. Momenteel liggen er 6.497 mensen met corona in de Belgische ziekenhuizen, van wie liefst 1.160 patiënten op intensieve zorgen.

Vanuit de sector werden al meermaals de alarmklokken geluid, maar ook de epidemiologen en virologen waarschuwden dat het pijlsnel de verkeerde richting uitging. De regeringen draaiden de voorbije weken de duimschroeven aan, zoals met de sluiting van de horeca en de avondklok. Vorige vrijdag schakelde het Overlegcomité dan nog enkele versnellingen hoger. 'Het zijn de maatregelen van de laatste kans', zei premier Alexander De Croo.

Die houden in dat de schoolvakantie, die al wat was verlengd, uiteindelijk twee weken zal duren. Nadien moeten de tweede en derde graad van het secundair onderwijs overschakelen op deeltijds afstandsonderwijs. Samenkomsten buiten mogen hooguit met vier mensen op veilige afstand. En de regel van vier binnenshuis vervalt. Er mag nog slechts één persoon tegelijk worden uitgenodigd en dat is meteen het knuffelcontact. Wie alleen woont, mag een tweede persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.

Sluiting winkels

De vakantieparken moeten vanaf dinsdag toe. Dierentuinen een dag voordien. En dan is er de sluiting van tal van winkels, de zogenaamde niet-essentiële winkels. Het gaat om winkels waar je producten koopt die niet meteen noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven en waarvan de aankoop niet kan worden uitgesteld, legde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden zondag uit. Om het concurrentienadeel te voorkomen, is het niet de bedoeling dat grootwarenhuizen bepaalde goederen blijven aanbieden die normaal in die winkels worden aangeboden.

Er is ook een beperking op het aantal aanwezigen bij huwelijken, begrafenissen en erediensten. Kappers en schoonheidssalons moeten eveneens de deuren sluiten.

Geleerd uit eerste golf

De verschillende overheden benadrukken dat ze wel lessen hebben geleerd uit de maatregelen ten tijde van de eerste golf. Het is weliswaar een lockdown, maar niet een waarin mensen in isolement worden opgesloten, aldus minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Het belooft immers een inspanning van lange adem te worden. Daarom is er geen verbod op niet-essentiële verplaatsingen, waardoor mensen bijvoorbeeld de auto mogen nemen om 30 kilometer verderop in het bos te gaan wandelen.

En komen er versoepelingen na halfweg december? Daar wil vandaag wellicht niemand de hand in het vuur steken. 'Op dit moment moeten we niet te veel spreken van versoepelingen', stelde Open VLD-vicepremier Vincent Van Quickenborne zondag. We kunnen pas spreken als de cijfers de komende weken echt positief evolueren, luidde het.

Ook minister Vandenbroucke liet al duidelijk verstaan dat de kerstviering dit jaar anders zal verlopen dan andere jaren, terwijl Verlinden benadrukte geen beloftes te willen doen die ze niet zeker kan nakomen.

