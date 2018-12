'Het klimaat is van ons en we claimen het vandaag'

De rakettenbetoging van 1981, de Witte Mars van 1996, de vredesmars van 1983. Ze zijn op één hand te tellen, de marsen die massaal veel Belgen op de been brachten. Vandaag komt er eentje bij in die lijst van 'grootste ooit': de mars voor het klimaat van 2 december 2018.

Wij zijn niet verbaasd. Elk jaar voelen we dat meer mensen zich zorgen maken over het klimaat. De afgelopen maanden protesteerden honderden schoolkinderen wekelijks voor meer schone lucht. Zover is het gekomen. Dat zelfs tienjarigen wekelijks op straat komen om verandering te eisen.

De klimaatopwarming is dé uitdaging van onze generatie. En dat beginnen we stilaan te voelen. De ver-van-ons-bed-show kwam dit jaar beangstigend dichtbij. Overstromingen en droogte troffen ook België. En dat vertaalt zich in de cijfers. 85% van de Belgen wil meer klimaatactie. Dat zijn 9 miljoen mensen. Van die 9 miljoen kijken er al heel wat ook in eigen boezem. Ze laten hun hamburger staan voor een falafel, fietsen elektrisch naar het werk en isoleren tot er geen streepje warmte meer ontsnapt.

Maar daarmee lossen we het klimaatprobleem niet op. Te lang is ons verteld dat we bij onszelf moeten beginnen. Het probleem is alleen: er zijn te weinig alternatieven voor het grote publiek. Zelfs de meest doorwinterde klimaatactivist slaagt er niet in om elke minuut van elke dag de juiste keuze te maken. Of zelfs maar te weten wat die juiste keuze is. Dus laat ons eindelijk eens eerlijk zijn. We kunnen het niet alleen. Om de juiste keuze te maken hebben we grootschalige verandering nodig van onze beleidsmakers en de industrie. Dat is de reden waarom vandaag tienduizenden mensen op straat komen. Ze zijn het beu dat ze die nodige duurzame keuzes vandaag niet kunnen maken.

Geen enkele politieke partij slaagt er op dit moment in om een concreet antwoord te bieden op de uitdagingen van het klimaatprobleem. Oplossingen zijn eenzijdig in aanpak en ontoereikend in impact. De regering int jaarlijks 5 miljard euro aan belastingen op energieproducten. Maar onze trein, die rijdt nooit op tijd. Er is geen geld om te investeren, maar intussen ligt de fossiele sector aan een subsidie-infuus dat oploopt in de miljarden. Die komen al dan niet rechtstreeks uit het klimaatfonds.

Deze klimaatmars is een duidelijk signaal: er is wél een draagvlak voor een ambitieus klimaatbeleid. Maar dan wel één waarin iedereen mee kan. En één dat effectief uitgevoerd wordt. De tijd van beloftes is voorbij. Het is tijd voor politieke moed. Geen windmolen hier en een zonnepaneel daar, maar een duidelijk plan op korte én lange termijn. Een plan waarin de inspanningen vijf keer groter moeten zijn dan vandaag. Anders slagen we er nooit in om de opwarming van onze planeet te beperken tot 1,5 graden.

Ook minister Marghem loopt vandaag met ons mee. Ze outte zichzelf als 'geëngageerde burger'. Wel, wij zouden graag een 'geëngageerde minister' zien. De verkiezingen van 2019 zijn de uitgelezen kans om van klimaat een politieke prioriteit te maken. En daarvoor is uw stem belangrijk. Want als mens zijn wij veel meer dan consument. Onze macht reikt veel verder dan onze keuzes in de supermarkt. Als mens zijn wij ook burger. En als burger hebben we de macht van het getal. Geen enkele grote verandering is zomaar door politici bedacht. Nee, verandering komt er als burgers massaal op straat komen. Massaal druk zetten. Massaal verandering eisen. Dat doen we vandaag.

'Our problems are man-made. Therefore, they can be solved by man', wist Kennedy al in de jaren zestig. Zo is het ook met klimaat. Het is niet onze schuld, maar het is wel onze verantwoordelijkheid. De oplossingen zijn er. Laat ons nu samenwerken: overheden, bedrijfswereld en burgers, om die oplossingen eindelijk in de praktijk te zetten. Op een manier waarbij de zwaarste schouders, de zwaarste lasten dragen. Om het nog eens met een Amerikaan te zeggen: 'We must learn to live together as friends, or perish together as fools.' Daarvoor is het nog (net) niet te laat.

Deze tekst is ondertekend door Climate Express en Klimaatcoalitie, de organisatoren van Claim The Climate. Klimaatcoalitie is een nationale vzw die meer dan zeventig organisaties uit het Belgische middenveld verenigt rond klimaatrechtvaardigheid. Climate Express is een klimaatbeweging die via positieve acties aan politici vraagt om werk te maken van een ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid.