Door het succes van het online pornoplatform Only Fans, stevig aangedreven door de lockdown, duiken er ook in Vlaanderen steeds meer pornoproducenten op. Dat heeft zo zijn gevolgen. 'Ik wist wel wat fetisjen zijn, maar van sommige zaken keek ik toch op.'

Het idee van de girlfriend experience, persoonlijk contact. Vooral dat verklaart volgens documentairemaakster Cheeru Mampaey het succes van het socialemediaplatform OnlyFans. 'Als betalende gebruiker kun je chatten met de vrouw of man van je keuze en vragen naar persoonlijke foto's en video's.' Mampaey volgde voor haar reeks OnlyFans: De Naakte Vlaamse Waarheid tien leden van het platform, de zogeheten contentcreators of mensen die foto's en filmpjes van zichzelf posten in ruil voor een financiële vergoeding. De documentaire is sinds dit najaar te zien op Streamz. Dat de vraag naar persoonlijk contact tijdens de coronalockdowns explosief toenam, behoeft geen uitleg. De eenzaamheid en verveling van mensen thuis enerzijds en de vele sekswerkers die plots zonder werk zaten anderzijds, gaven OnlyFans wereldwijd een enorme duw in de rug. Het ging zo hard dat ook mensen die niets met sekswerk te maken hadden de stap zetten naar het mediakanaal. Ze waren hun werk kwijt door corona of wilden wat extra verdienen. Sindsdien is de opmars van OnlyFans niet meer te stuiten. In 2020 steeg het aantal gebruikers van 20 miljoen naar 120 miljoen. Dit jaar vonden maar liefst 130 miljoen gebruikers de weg naar het platform. Volgens de nieuwswebsite Axios, die interne documenten van OnlyFans kon inkijken, bedroeg de omzet van het platform vorig jaar 1 miljard euro. 'De meesten doen het voor het geld,' zegt Mampaey, 'en vanwege de vrijheid van werken. Ze bepalen zelf wanneer ze online gaan en hoe vaak. Contentcreators kunnen tot tienduizenden euro's per maand verdienen. Dat is natuurlijk afhankelijk van het aantal fans, hun bekendheid en de tijd die ze op het platform doorbrengen.' Yana, ex-deelneemster aan Temptation Island, heeft een succesvolle account, al wil ze niet zeggen hoeveel ze ermee verdient. 'Ik volgde veel Britse en Amerikaanse influencers en toen die allemaal met een account begonnen, werd ik ook nieuwsgierig. Ik was een van de eersten in België die met OnlyFans werkte.' Intussen is er wel het een en ander veranderd, zegt ze: 'Vroeger verkocht ik foto's voor 25 dollar (circa 21,50 euro, nvdr), tegenwoordig raak ik ze alleen nog kwijt voor minder dan 10 dollar. Dat komt omdat zo veel anderen een account beginnen en lagere prijzen vragen. Als je niet reageert, lopen je volgers weg. Ze vertellen gewoon dat het bij een ander minder kost en dat ze naar die persoon gaan als jij je prijs niet laat zakken. Sommige creators vragen maar 5 dollar voor een filmpje. Nu, ik ga niet klagen, ik heb nog altijd trouwe fans, maar de verkoop van die eerste maanden is voorbij. Toen heb ik echt geboomd.' De geestelijke vader van OnlyFans is de Brit Tim Stokely, die het platform in 2016 oprichtte. Twee jaar later werd het grootste deel aan de Amerikaanse ondernemer Leonid Radvinsky verkocht. Het oorspronkelijke idee van het platform was niet seksueel van aard. Creatievelingen deelden hun kunsten en lessen op het platform met hun fans. Van fitnessinstructeurs en virtuoze pianisten tot chef-koks: allemaal wilden ze op hun eigen platform hun kunsten tonen aan hun fans en daar een extra euro mee verdienen. Maar tijdens corona ging OnlyFans vooral de seksuele toer op. Toen verschillende Amerikaanse pornoactrices ontdekten dat ze via OnlyFans heel wat geld konden verdienen, raakte het platform steeds meer bekend voor zijn erotische inhoud. Daarnaast vonden bekende namen als rapster Cardi B en actrice Bella Thorne hun weg naar OnlyFans en ook zij gaven het de nodige bekendheid. 'Ik ben tijdens de lockdown begonnen, het was een tip van een vriendin. Het ging meteen verbazingwekkend goed, ik had meteen veel fans', vertelt pornoproducente Elise van Vlaanderen. Ze heeft ongeveer 800 abonnees. 'Dankzij mijn bekendheid als model, vlogger en pornoproducent had ik op de gewone sociale media al heel wat volgers. OnlyFans is een perfect kanaal om mijn werk in de porno-industrie te tonen. Daarnaast post ik beelden van mezelf, maar ik ga niet zo ver dat ik seksuele handelingen laat zien, ik houd het bij sensuele teasers.' Ook Van Vlaanderen denkt dat het persoonlijke contact met de fans en volgers de sterke kant is van OnlyFans: 'Vooral tijdens de lockdown kreeg ik veel reacties van eenzame mensen die blij waren met wat ik doe. Ik ben ook eerlijk: ik ga niet met ze daten. Ik heb een man en kinderen. Al mijn volgers weten hoe mijn situatie in elkaar zit en wat ze kunnen verwachten en wat niet. Dat is belangrijk: de mensen voelen dat ze niet aan het lijntje worden gehouden.' Het systeem van OnlyFans werkt als volgt: als u iemand wilt volgen, betaalt u een vaste abonnementsprijs van 5 tot 50 dollar per maand. 'Bij mij kost een abonnement 13,90 dollar (of ongeveer 12 euro, nvdr) per maand', zegt Van Vlaanderen. 'Voor dat bedrag mogen mensen kijken zoveel ze willen. Ik post drie films per week.' De inkomsten variëren enorm. 'Hoe bekender je bent, hoe meer volgers je hebt en hoe meer je verdient. Ik zou ervan kunnen leven, maar ik moet natuurlijk ook de anderen betalen die meewerken aan de pornofilms. De vraag is hoelang je interessant blijft. Soms hebben mensen het na een paar keer wel gezien en zoeken ze iets nieuws. Bij mij valt dat nog mee, omdat ik porno maak en dus met verschillende mensen werk. Als ik alleen beelden van mezelf zou posten, dan was het een stuk saaier. (lacht) Je moet de mensen blijven boeien zodat ze bij je blijven. Dat is de truc bij OnlyFans.' De tien mensen die Cheeru Mampaey volgde, verdienen tussen de 1000 en 15.000 euro per maand. 'De een moet daar veel meer voor doen dan de ander', weet de documentairemaakster. 'Sommigen verdienen met een foto 100 euro per maand en doen het als bijverdienste naast hun dagelijkse job. Er zijn ook heel wat studenten die op deze manier een centje bijverdienen. In het algemeen geldt: hoe meer volgers, hoe meer inkomsten. Sommige kandidaten van Temptation Island of Ex on the Beach hebben al een soort community op andere platformen opgebouwd en maken daar reclame voor hun OnlyFansaccount. Dan gaat het natuurlijk een stuk sneller.' Yana vraagt voor haar account 14,99 dollar per maand (ongeveer 13 euro, nvdr). OnlyFans vraagt normaal gezien 20 procent commissie, maar Yana draagt 35 procent aan het platform af, zegt ze. 'Dat is best veel. Wie iets meer van mij wil zien, kan dat via een privébericht vragen, ik reken dan een extra bedrag aan.' Niet alleen de concurrentie doet de prijzen op het platform zakken, ook de negatieve berichten die deze zomer opdoken maken het er niet beter op. Volgens een onderzoek van de BBC konden gebruikers van OnlyFans naaktbeelden van minderjarigen verspreiden, en zouden er ook verkrachtingsvideo's en wraakporno worden gedeeld. Oprichter Stokely reageerde met de mededeling dat hij niet langer expliciete seksuele inhoud op het platform wilde. Ook de bankpartners die de betalingen van OnlyFans regelden, werden terughoudend. Maar er kwam zo veel protest van het publiek tegen de gekuiste versie van het platform dat Stokely zijn beslissing terugdraaide. Toch trokken sommige financiële partners zich terug. 'Sinds juni dit jaar ben ik driekwart van mijn volgers kwijt', vertelt Yana. 'Het waren allemaal Nederlanders. Ze konden plots niet meer via iDEAL betalen op OnlyFans. Blijkbaar was die samenwerking gestopt.' De concurrentie loert dan ook om de hoek. 'Ik ga nu FanCentro aanmaken en hoop dat mijn Nederlandse volgers daar een abonnement op nemen.' FanCentro werd opgericht in 2017 en is een concurrent van OnlyFans. 'Het verschil is dat er coaches zijn die je begeleiden. En je betaalt, geloof ik, minder dan aan OnlyFans', zegt Yana. 'Je kunt er met iDEAL betalen, naar het schijnt. Op FanCentro zitten ook influencers en artiesten, maar als je gaat kijken, zie je toch vooral seksueel getinte accounts.' De persoonlijke vraag van een fan of volger gaat vaak over cliché outfits zoals het verpleegsterspakje, maar er waren ook vragen die documentairemaakster Mampaey verrasten. 'Een van de jonge vrouwen die ik sprak, stuurde gebruikte slipjes op. Blijkbaar is daar vraag naar. Soms vragen klanten van OnlyFans om klaar te komen in een slip en die dan op te sturen. Ik heb geleerd dat er voor alles een markt is. Ik wist wel wat fetisjen zijn, maar van sommige zaken keek ik toch op. Er zijn mensen die erop kicken als de ander rookt en op de manier hoe hij of zij een sigaret vasthoudt. Het gaat ook verder, mensen vragen bijvoorbeeld naar video's met echt bloed. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is vraag naar.' Yana krijgt naar eigen zeggen geregeld de vraag om sokken, badpakken, ondergoed en gedragen pyjama's te verkopen. 'Er is veel vraag naar foto's van mijn voeten. Ook op outfits zijn de mensen dol. Mijn halloweenpakje deed het heel goed. Maar ik heb ook minder leuke ervaringen. Elke dag willen de mensen meer. Sorry, ik stel mijn eigen regels op. Daardoor verlies ik fans, maar dat is dan maar zo. Het is een beetje vergelijkbaar met de beurs: de ene maand heb je een paar honderd volgers, de andere een paar duizend.' Dat ze weinig schaamte zag bij de mensen die ze volgde, zegt Cheeru Mampaey. 'Voor mij was het de eerste dagen wat vreemd, ik wist niet goed welke kant ik moest opkijken. (lacht) Maar je went eraan en voor de contentcreators is het een dagelijkse bezigheid. Ik vind ook dat ze zich niet hoeven te schamen - iedereen doet wat hij wil - maar ik was wel verrast hoe open ze zijn.' Toch ziet ze ook nadelen aan die openheid. 'Alles is heel snel aan het verschuiven. Ik ben 39 en ik denk dat ik met alles mee ben. Toch voel ik dat er grenzen verlegd worden door die vrijdenkende houding. Net omdat er zo veel kan, wordt alles normaal gevonden. Op zich niets mis mee, maar het remt ook het kritisch denken af, vermoed ik. Alles wordt als vanzelfsprekend aangenomen, waardoor jongeren wellicht zelf eerder de stap zetten om het ook te doen.' Elise van Vlaanderen heeft vier kinderen. Ze zijn te jong voor een account bij OnlyFans, maar als ze dat later echt willen, zal hun moeder ze niet tegenhouden. 'Ze zijn bezig met Instagram en TikTok en dat is prima. Ik waarschuw wel dat ze moeten opletten, want alles wat je online zet, gaat er niet meer af. Ik maak ze wel degelijk bewust van de risico's.' Een ander nadeel van OnlyFans is dat de creators verslaafd raken aan de aandacht, stelt Mampaey. 'Het viel me bij verschillende makers op. Je hebt volgers die je allemaal mooi vinden en dat elke dag laten weten. Je moet al sterk in je schoenen staan om daar niet gevoelig voor te zijn. Sommige mensen vertelden dat hun zelfvertrouwen een enorme boost had gekregen door de aandacht. Door die verslaving zitten creators soms twintig uur per dag op OnlyFans. Zeker als er ook geld mee gemoeid is, wat vaak zo is, wordt de kans op verslaving nog groter.' Het is afwachten wat oprichter Stokely gaat doen met zijn platform. Enerzijds moet hij oppassen dat zijn geesteskind geen al te slechte reputatie krijgt en bouwt hij de expliciete seksuele beelden wellicht stilaan af. Anderzijds verschijnen er nieuwe spelers op het toneel zoals FanCentro, ManyVids en PocketStars. De concurrentie zal alleen maar toenemen, denkt Mampaey. 'Het is persoonlijker dan porno. En ook veiliger omdat je in je eigen huiskamer zit. Ik denk dat we het einde van deze trend nog niet hebben gezien.'