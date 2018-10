'Het is beter voor Groen om op dit moment níét in een Antwerpse coalitie met de N-VA te stappen'

Omdat ze in Duitsland ook graag coalities de naam van een nationale vlag geven, kennen ze daar het woord 'Jamaica-coalitie'. De vlag van Jamaica bestaat uit zwart, groen en geel: in de Duitse politiek staat zwart voor de christendemocratische CDU, geel voor de liberalen van de FDP en groen voor groen. In de deelstaat Sleeswijk-Holstein is zo'n coalitie vandaag aan de macht. Net als in Beieren twee weken geleden wonnen de groenen in Hessen afgelopen zondag weer fors, ten nadele van de CDU van Angela Merkel, die prompt haar afscheid in 2021 aankondigde. Ook in Hessen is Jamaica een optie, al hebben de CDU en de groenen daar de FDP niet eens nodig. En in Vlaanderen, straks?

...