De vermindering van subsidies aan de cultuursector heeft ophef veroorzaakt, maar eigenlijk moet de hele subsidiepolitiek dringend op de schop.

'Momenteel vertoont het subsidiebeleid en -beheer een aantal tekortkomingen', staat te lezen in een verslag van het Rekenhof over subsidies in Vlaanderen. En het hof somt op. De administratie evalueert de subsidies om te beginnen te weinig vooraf. En als ze dat wel doet, gaat ze onvoldoende grondig of volledig te werk. Te weinig wordt geëvalueerd of de subsidies hun doel bereiken. De doelstellingen van de subsidies zijn voorts zelden in meetbare termen uitgedrukt, en dat bemoeilijkt de evaluatie. 'De Vlaamse overheid stelt het subsidiebeleid in de begrotingsdocumenten weinig transparant voor: de begrotingsdocumenten bevatten te weinig informatie over kosten, prestaties en effecten', aldus het Rekenhof nog. Het verslag dateert van 1999, maar twintig jaar later is er niet zo veel veranderd. De subsidiepolitiek is nog altijd een soep.

...