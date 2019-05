Het Grote Gelijk: 'Ik ben soms jaloers op een ander zijn mening'

Simon Demeulemeester Redacteur Knack

Er zijn geen glazen gesneuveld, niemand is met een blauw oog naar huis gegaan. Dat is de voornaamste conclusie van Het Grote Gelijk, het project van Knack, De Standaard, Bruzz en Stampmedia. 2000 mensen in Vlaanderen en Brussel gingen vandaag in gesprek, zo'n 150 deden dat in de Brusselse KVS. 'Het is een teken van intelligentie om toe te geven dat je iets niet weet.'

Het Grote Gelijk in de KVS © belga