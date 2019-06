In een dubbelinterview spreekt De Zondag met kersverse parlementsleden Goedele Liekens en Sihame El Kaouakibi over hun ambities, en waarom hun Open VLD niet met Vlaams Belang in zee moet gaan.

Sihame El Kaouakibi wil zich in het parlement vooral gaan richten op het verkleinen van de kloof tussen burger en politiek en zich inzetten voor diversiteit in het onderwijs. 'We verliezen(in het onderwijs, nvdr.) op twee domeinen. De kwaliteit daalt én de ongelijkheid stijgt. Dat is zéér zorgwekkend. De leerkrachten worden te veel aan hun lot overgelaten, en bijgevolg dus ook de leerlingen. Een klas is vandaag een complexe realiteit, door de diversiteit, door de zorgnoden. Leerkrachten moeten meer ademruimte krijgen. Geef die mensen meer opleidingsmogelijkheden. Je kan léren omgaan met diversiteit. Je moet ook de experten beter inzetten. Waarom werken scholen niet samen om hun zorguren te benutten? Ik begrijp dat niet.'

Goedele Liekens wil zich op haar beurt inzetten voor de strijd tegen seksueel geweld. 'De genderproblematiek natuurlijk, en vooral de strijd tegen seksueel geweld. We moeten vroeger ingrijpen. Vaak heeft een dader een "loopbaan". Die deed op jonge leeftijd al foute dingen. In Nederland worden jonge zedendelinquenten in verplichte behandeling gestopt. Ik wil dat ook hier mogelijk maken.'

Beide vrouwen volgen Open VLD-leider Gwendolyn Rutten in het feit dat samenwerking tussen hun partij en Vlaams Belang uit den boze is. 'Het gedachtegoed van Vlaams Belang is onverenigbaar met het liberalisme. Het zijn de liberalen die gevochten hebben voor de gelijkheid tussen man envrouw, voor holebi-rechten, voor de seksuele bevrijding, voor veilige abortus. Die partij wil dat allemaal terugschroeven als ik sommige parlementsleden hoor praten.'

