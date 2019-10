Tinneke Beeckman is filosofe. Voor Knack beantwoordt ze elke week een moeilijke vraag. Deze week: gelijk krijgen.

Jij hebt ongelijk, dus ik win.' Vaak proberen deelnemers aan een debat - of wat ervoor moet doorgaan - dat eindpunt te bereiken. Daar sta ik dan. Het is me al overkomen dat ik op zo'n moment ook absoluut gelijk wil krijgen. Dan hoor ik mezelf stellingen verdedigen die ik anders niet zou uitspreken. Socrates zei het al: een interactie die draait rond het eigen gelijk is geen filosofisch gesprek. Want in zo'n dialoog gebruik je argumenten om de waarheid te ontdekken. Je durft je eigen tegenspraken te corrigeren. Je wilt gewoon leren. Dialoog dient om wijzer te worden, niet om jezelf in de schijnwerpers te plaatsen.

...