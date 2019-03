Het einde van Vuye & Wouters, de mislukking van Forza Flandria

Met het verdwijnen van ex-N-VA'ers Hendrik Vuye en Veerle Wouters uit de Kamer komt niet alleen een einde aan hun best pittige aanwezigheid in het parlement. Belangrijker is dat - alweer - een poging tot 'Forza Flandria' niet van de grond is gekomen.