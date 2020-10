Onderzoekers willen in kaart brengen wat het effect is van meditatie bij ruim 600 Vlaamse leerlingen. Die zullen dit en volgend schooljaar meditatie-oefeningen doen voor de les begint. Ze worden opgevolgd om hun psychologisch welbevinden en eventuele gevolgen op hun gedrag en leerprestaties in kaart te brengen.

Het project 'Wel in je Vel' is voorgesteld in het Oost-Vlaamse Wetteren in aanwezigheid van televisiemaker Tim Van Aelst.

Het idee is ontstaan in het Oost-Vlaamse ondersteuningsnetwerk WAN (Wetteren-Aalst-Ninove). 'We hebben de laatste jaren gemerkt dat het welbevinden van de kinderen achteruit gaat', zegt initiatiefneemster Ramona Vanderswaelmen van WAN. Vorig jaar begon het netwerk met meditatie in enkele klassen. 'We hebben vrij snel resultaten gezien', klinkt het.

Door de coronacrisis werd het experiment onderbroken, maar nu krijgt het een relance met wetenschappelijke ondersteuning. Die zal gedaan worden door promotor Katia Levecque van de faculteit psychologie UGent en Steven Laureys, neuroloog aan de ULuik. Ook gezondheidseconoom Lieven Annemans van de faculteit geneeskunde UGent is promotor. 'We zien de jongste tijd meer artikels verschijnen in de wetenschappelijke literatuur omtrent meditatie bij kinderen en jongeren. Vaak zijn de resultaten van die internationale studies goed', geeft die mee. 'Toch zijn er nog heel wat vraagtekens. In welke omstandigheden werkt het het best, welke soort meditatie, hoe lang moet men dat volhouden enz. Daarom is het zo belangrijk om deze studie te kunnen uitvoeren, want het gaat ons helpen om een deel van die vragen te beantwoorden.'

'Meditatie is een douche nemen'

Peter van het project is televisiemaker Tim Van Aelst, die zelf grote voorstander is van meditatie. 'Met ons hoofd kunnen we soms de meest fantastische dingen bedenken, maar tegelijk is daar ook een duiveltje aan het werk. Een stemmetje dat zegt dat je niet goed genoeg bent, er lelijk uitziet of stomme dingen zegt. En als je dat leugenachtig duiveltje echt gelooft, voel je je minder dan de rest en begin je vervolgens te roddelen over anderen.' Van Aelst argumenteert dat meditatie net het tegenovergestelde effect heeft. 'Mediteren is niet oordelen. Niet over jezelf, niet over een ander en niet over de wereld. Hoe meer je mediteert, hoe beter je je zal gaan voelen. Meditatie is als een douche nemen, maar dan om je hoofd opnieuw proper te krijgen.'

Zowat 30 klassen nemen deel aan de meditatieoefeningen, die klassikaal worden georganiseerd en enkele minuten zullen duren. 'Het aantal minuten is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen', zegt Vanderswaelmen. 'Bij kleine kinderen gaat het om enkele minuten. Bij oudere kinderen enkele minuten meer.' Voordat de les begint worden de meditatie-oefeningen gedaan. De leerkracht doet mee en onderzoekers zullen ook bij hen eventuele gevolgen van de meditatie opmeten. Inschrijven is nog mogelijk tot 23 oktober.

Het project 'Wel in je Vel' is voorgesteld in het Oost-Vlaamse Wetteren in aanwezigheid van televisiemaker Tim Van Aelst.Het idee is ontstaan in het Oost-Vlaamse ondersteuningsnetwerk WAN (Wetteren-Aalst-Ninove). 'We hebben de laatste jaren gemerkt dat het welbevinden van de kinderen achteruit gaat', zegt initiatiefneemster Ramona Vanderswaelmen van WAN. Vorig jaar begon het netwerk met meditatie in enkele klassen. 'We hebben vrij snel resultaten gezien', klinkt het. Door de coronacrisis werd het experiment onderbroken, maar nu krijgt het een relance met wetenschappelijke ondersteuning. Die zal gedaan worden door promotor Katia Levecque van de faculteit psychologie UGent en Steven Laureys, neuroloog aan de ULuik. Ook gezondheidseconoom Lieven Annemans van de faculteit geneeskunde UGent is promotor. 'We zien de jongste tijd meer artikels verschijnen in de wetenschappelijke literatuur omtrent meditatie bij kinderen en jongeren. Vaak zijn de resultaten van die internationale studies goed', geeft die mee. 'Toch zijn er nog heel wat vraagtekens. In welke omstandigheden werkt het het best, welke soort meditatie, hoe lang moet men dat volhouden enz. Daarom is het zo belangrijk om deze studie te kunnen uitvoeren, want het gaat ons helpen om een deel van die vragen te beantwoorden.'Peter van het project is televisiemaker Tim Van Aelst, die zelf grote voorstander is van meditatie. 'Met ons hoofd kunnen we soms de meest fantastische dingen bedenken, maar tegelijk is daar ook een duiveltje aan het werk. Een stemmetje dat zegt dat je niet goed genoeg bent, er lelijk uitziet of stomme dingen zegt. En als je dat leugenachtig duiveltje echt gelooft, voel je je minder dan de rest en begin je vervolgens te roddelen over anderen.' Van Aelst argumenteert dat meditatie net het tegenovergestelde effect heeft. 'Mediteren is niet oordelen. Niet over jezelf, niet over een ander en niet over de wereld. Hoe meer je mediteert, hoe beter je je zal gaan voelen. Meditatie is als een douche nemen, maar dan om je hoofd opnieuw proper te krijgen.' Zowat 30 klassen nemen deel aan de meditatieoefeningen, die klassikaal worden georganiseerd en enkele minuten zullen duren. 'Het aantal minuten is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen', zegt Vanderswaelmen. 'Bij kleine kinderen gaat het om enkele minuten. Bij oudere kinderen enkele minuten meer.' Voordat de les begint worden de meditatie-oefeningen gedaan. De leerkracht doet mee en onderzoekers zullen ook bij hen eventuele gevolgen van de meditatie opmeten. Inschrijven is nog mogelijk tot 23 oktober.