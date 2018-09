Het Arkimedes-avontuur kost de Vlaamse belastingbetaler 70 miljoen euro

'Geef me een hefboom en een steunpunt en ik verplaats de aarde', zei de Griekse wis- en natuurkundige Archimedes in de derde eeuw voor Christus. Met een kleine kracht een grote last verplaatsen, dat was ook wat de Vlaamse regering voor ogen had toen ze het investeringsfonds Arkimedes bedacht. Economisch vertaald: met een minimum aan investeringen een maximum aan economisch effect bereiken. Het idee was dat Vlaamse spaarders geld zouden stoppen in Arkimedes, dat het geld ter beschikking zou stellen aan privéfondsen die minstens evenveel zouden bijdragen en dan al dat geld zouden investeren in veelbelovende kmo's.

...