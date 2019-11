Tom Van Grieken is zaterdag met een monsterscore van 97,4 procent herverkozen als voorzitter van het Vlaams Belang. In zijn verkiezingstoespraak maakte hij duidelijk dat hij van Vlaams Belang een principiële beleidspartij wil maken. 'Aan de zijlijn blijven staan en zien hoe Vlaanderen verarmt en ontvolkt is geen optie', vond hij.

De evolutie die Vlaams Belang als partij heeft meegemaakt, is volgens hem een normale evolutie van nationalistische partijen in gans Europa. 'In de eerste fase manifesteren partijen als de onze zich als nationalistische oppositiepartijen. Wij zijn de ijsbrekers, de taboebrekers, de rebellen geweest.'

Dan komt er voor Van Grieken 'een jammerlijke tweede fase' van de burgerlijke namaak-nationalisten, gesteund vanuit het establishment, zoals in Frankrijk met Sarkozy, in Italië met Berlusconi en in Vlaanderen met de N-VA. 'Met een gelijkaardige rechtse retoriek rechtse stemmen binnenhalen, maar eens aan de macht al hun principes overboord en geen verandering brengen', aldus de Vlaams Belangvoorzitter.

Voor hem is er geen andere optie om een derde fase in te luiden. 'De fase van een principiële en nationalistische beleidspartij. Aan de zijlijn blijven staan en zien hoe Vlaanderen verarmt en ontvolkt is geen optie. Wij hebben niet alleen die plicht aan onze kiezer, maar ook aan onze kinderen en kleinkinderen', luidde het.

Einde van traditionele partijen

Tom Van Grieken vond dat de tijd van christendemocraten, socialisten en liberalen gekomen is. Onder hun beleid loopt alles mis: de IS-slachtoffers geraken niet vergoed, maar de IS-strijders worden met open armen ontvangen; de mensen moeten langer werken en meer belastingen betalen, terwijl de staatsschuld explodeert; en tienduizenden Vlamingen staan op een wachtlijst voor een sociale woning terwijl heel de wereld naar hier uitgenodigd wordt voor onderdak.

'Wij moeten de grootste partij van Vlaanderen worden! Niet zo zeer omdat Tom Van Grieken graag voorzitter is van de grootste partij van het land, maar enkel zo gaat die arrogante elite eindelijke luisteren naar ons! (...) Want enkel als wij de grootste partij worden kunnen ze ons niet langer negeren', aldus Tom Van Grieken.

De herverkozen voorzitter ging ook in op de brand in het toekomstig asielcentrum in Bilzen. 'Het Vlaams Belang keurt die brandstichting zonder meer af. Het is niet alleen verwerpelijk maar ook nog dom, omdat ze onze democratisch en vreedzaam protest hypothekeert', benadrukte hij. Tegelijk haalde hij ook uit naar de politici en politieke commentatoren die in tegenstelling tot de justitie wel al weten wie de daders zijn 'en voor welke partij ze gestemd hebben'.

Hij haalde ook zwaar uit naar Bart Somers die Vlaams Belangers nazi's noemde. 'Het is trouwens een vast stramien, een soort politiek-correcte handeling: elke keer wanneer de argumenten op zijn, roepen onze tegenstanders de hulp in van Adolf Hitler.' Van Grieken verwees naar de stichter van de partij, Karel Dillen: 'Wij hebben een traditie om het geschimp en de scheldwoorden om te zetten in eretitels.'

'Jongeren op het voorplan'

De verkiezingsuitslag werd bekend gemaakt door de voorzitter van de partijraad, Europarlementslid Filip De Man. 'Er is dan toch één partij die weet waar ze naartoe wil en wie de kapitein is'. Voordien zwaaiden heel wat sprekers Tom Van Grieken alle lof toe. Kamerlid en dochter van Karel Dillen had een boodschap aan haar generatietenoten: 'Het is onze taak als anciens om niet langer de eerste viool te willen spelen maar de jongeren te steunen, hen te coachen, hen op het voorplan te laten treden zodat ook zij de kans kregen naambekendheid te verwerven'.

Woordvoerder en Vlaams parlementslid Klaas Slootmans getuigde dat met de komst van Tom Van Grieken als voorzitter 'de Chinese muur tussen het Vlaams Belang en de pers stilaan afbrokkelde'. Dat werd overigens geïllustreerd door opgenomen getuigenissen van journalisten Wouter Verschelden en Jan Demeulemeester en politologen Dave Sinardet, Carl Devos en Stefaan Walgrave over de veranderingen die Van Grieken heeft veroorzaakt, waardoor de partij salonfähig geworden is.

Vlaams parlementslid Yves Buysse vergeleek Van Grieken met de vroegere partijvoorzitter en zag ook gelijkenissen met Karel Dillen, hoewel ze elkaar nooit gesproken hebben. Beiden zijn begonnen met een partijtje dat weinig of geen toekomstperspectief bood, maar hebben 'vooral met de moed van hun overtuiging, tegen de stroom in, een partij uitgebouwd waarmee rekening wordt gehouden'.

Brussels senator Bob De Brabandere wees erop dat het Vlaams Belang wel niet aan het stuur zit, maar de andere partijen kijken angstvallig in hun zij- en achteruitkijkspiegels om te zien waar het Vlaams Belang ergens zit, maar ze vergissen zich omdat het Vlaams Belang altijd vooruitloopt op de anderen.