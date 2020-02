Herr Seele is kunstenaar en cartoonist. Samen met Kamagurka toert hij met de zaalshow The Return of the Comeback. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 41 minuten en 25 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? Kunstenaar Ai Weiwei die duizenden achtergelaten reddingsvesten op de zuilen van een Berlijnse concerthal hangt. Een zwaktebod. Werk dan toch samen met de transmigranten zelf. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Gezonde voeding. Ik leef al 50 jaar macrobiotisch en ben ervan overtuigd dat een gezond mens ook een gelukkig mens wordt. Wat is uw grootste prestatie? Dat ik het pianostemmen onder de knie heb gekregen, zonder enig gevoel voor toonhoogte. Wat is uw grootste mislukking? Misschien mijn dubbele longontsteking van acht jaar geleden. Ik had toen een relatie met een meisje dat bij het CLB werkte, waarschijnlijk bracht zij veel microben mee naar huis. Tot dan had ik nog nooit antibiotica hoeven in te nemen. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Ik zou meteen naar de Noord-Franse kust verhuizen, als ik geen collectie van 250 piano's had. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Op mijn elfde schoot ik in actie als jonge kunstenaar, met stripalbums en schilderijen. Dat was een gewaarwording van voorbestemdheid: ik voelde dat er een kunstenaar in mij zat. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Ik zou mezelf zelfs een milieuheilige durven te noemen. Zo leef ik al volledig biologisch sinds 1968. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Op Facebook noemde iemand mij ooit onbeleefd. Daar kwam meteen een storm van reacties op, en terecht. Ik ben immens hoffelijk en durf te stellen dat ik mijn hele buurt sympathiek heb gemaakt. Praat u weleens tegen uw huisdier? We hebben twee dwergschnauzers. Veel mensen vinden troost bij hun honden, maar zelf hoef ik niet veel getroost te worden. Wij gaan eerder stilzwijgend door het leven. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Ik werk zeer graag samen met Kama, maar had ook wel een solocarrière als kunstschilder gewild. Gelukkig ben ik nog maar 60, dus daar kan ik nog een jaar of vijftien werk van maken. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Ik zou liever de jaren 20 zien terugkeren, want ik ben een immense fan van de vroege jazz. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? De olieverfschetsen van Rubens. Waarover zou u meer willen weten? Over glaceren: een oude techniek uit de schilderkunst waarbij verschillende lagen over elkaar worden aangebracht, zonder craquelé. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Ik maak geregeld kunstwerken voor een goed doel. Voor Marc Herremans, die atleet in een rolstoel, heb ik er eens één gemaakt dat 20.000 euro opbracht. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Seks. Een partner vinden met wie het klikt, is niet zo eenvoudig. En al die standjes ... het is een vak dat je moet leren. Vindt u seks overschat? We leven in een oversekste samenleving. Maar op zich vind ik het heel belangrijk. Ik pas ook mijn voeding ervoor aan. Havervlokken maken je als man bijvoorbeeld veel virieler. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Mijn moeder is al tien jaar overleden, mijn vader twintig jaar. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Macrobiotiek dus. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Mijn grootvader zat in het verzet, in Torhout. Veel intellectuelen tonen geen moed, omdat ze de consequenties snappen. Maar ik zou er toch naar streven. Wat hebt u geleerd in het leven? Er is hier al heel wat wijsheid de revue gepasseerd, maar onnozelheid is het mooiste wat er is.