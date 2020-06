De heropstart van het kleuteronderwijs en het 2de en 4de jaar van het secundair onderwijs verloopt dinsdag vlot. Dat melden de onderwijskoepels.

Bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen liepen weinig telefoontjes binnen die op problemen wezen. Een goed signaal, klinkt het in de Guimardstraat. 'Op dit moment lijkt de versoepeling van de maatregelen vlot te verlopen dankzij het vele werk van de scholen', zegt woordvoerder Pieter-Jan Crombez. 'De meerderheid van de verwachte leerlingen is ook effectief op school aanwezig, al verschilt het wel van school tot school'.

IIdem bij het GO! onderwijs. De scholen waren goed voorbereid om de heropstart goed te laten verlopen, laat woordvoerster Nathalie Jennes weten. 'Niet alle scholen zijn nu opengegaan. Waar meer tijd nodig was, hebben de scholen die ook genomen.' Deze scholen gaan dan de komende dagen nog open.

OVSG, de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten, gaat ervan uit dat de heropstart van de kleuterscholen zo volledig mogelijk gebeurt. 'We verwachten over het algemeen een goede opkomst', zegt Anne Berckmoes. D

Dinsdag is 67 procent van de kleuterscholen opnieuw opengegaan, blijkt uit een peiling van de Vereniging Leidinggevenden Vlaams Onderwijs (VLVO). En geen enkele kleuterschool start de komende dagen niet op. Het kleuteronderwijs was sinds de start van de coronacrisis volledig toe, maar start wel meteen voltijds op.

Middelbaar

Ook de scholen van het secundair onderwijs zijn dinsdag verder opengegaan. Het 2de en 4de jaar mag twee dagen per week heropstarten. Het 1ste, 3de en 5de middelbaar zullen in juni nog uitgenodigd worden, met een minimum van een dag. Het 6de middelbaar mocht vorige week al opstarten. Uit de peiling van de VLVO blijkt dat op 2 juni 67,6 procent van het secundair onderwijs uitbreidt. 9,9 procent doet dat op 8 juni.

