Hermes Sanctorum verzet zich tegen 'Eigen soort eerst'

Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum - vroeger Groen, sinds 2016 onafhankelijk - stelde zijn boek woensdag voor in het Vlaams parlement. Dat gebeurde in aanwezigheid van onder meer parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA), die vertelde dat er in zijn koelkast thuis alvast "geen vlees of charcuterie te vinden is." In 'Eigen soort eerst', een knipoog naar een vroegere Vlaams Blok-slogan, heeft Sanctorum het over de mentaliteit van mensen tegenover dieren, die meteen de reden is waarom dierenleed in slachthuizen of kwekerijen blijft bestaan. "Mensen denken dat dieren minder rechten hebben, omdat ze dommer zouden zijn of wreder. Maar dat klopt niet", zegt Sanctorum. "Dieren hebben niet dezelfde rechten als mensen, maar ze hebben wel recht op een 'bloeiend leven zonder pijn'.

Dat staat ook in de dierenwelzijnswet, maar die voorziet heel wat uitzonderingen. Dieren moeten bijvoorbeeld eerst verdoofd worden voor ze worden geslacht, behalve in de jacht of de visvangst."

Volgens Sanctorum is wetgevend werk alleen niet voldoende om dierenleed in slachthuizen, dierenproeven of kwekerijen op te lossen. "Zolang mensenrechten boven dierenrechten staan is fundamentele vooruitgang voor dieren onmogelijk." Het onderwijs kan wel een rol spelen, denkt hij. "Kinderen die opgroeien met veel meer kennis over hoe gevoelig en intelligent dieren kunnen zijn, zullen een hele andere beleving hebben dan mensen die dat niet hebben meegekregen. Dus dat kan zeker helpen."

Het Vlaams parlementslid komt in het boek ook terug op zijn exit uit Groen, nu twee jaar geleden. Hij deed dat omdat hij voluit voor een verbod op onverdoofd slachten wilde gaan, "zonder handrem op", klonk het toen. "De kwestie van het onverdoofd slachten heeft een grote persoonlijke impact gehad", vertelt Sanctorum in zijn boek. "Niet alleen voelde ik mij emotioneel sterk verbonden met de strijd tegen dit grootschalige dierenleed, het leidde ook tot een breuk met mijn politieke partij en het betekende het einde van mijn politieke carrière", klinkt het, waarna hij het heeft over de 'particratie' die de "marge voor politieke besluitvorming verkleint".

Intussen heeft het Vlaams parlement het verbod op onverdoofd slachten bijna unaniem goedgekeurd. "Er zijn inderdaad grote stappen vooruit gezet", zegt Sanctorum daarover, "maar nu duiken andere vragen op: hoe kunnen we nog een stap verder gaan en die grote schaal waarop dieren worden mishandeld in onder andere slachthuizen, aanpakken?"

Het onafhankelijke parlementslid hoopt op een radicale ommekeer in de maatschappij. "De technologie om vlees te produceren zonder dieren is bijvoorbeeld voorhanden, alleen moet ze opgeschaald worden en moet de aanvaarding van consumenten groeien. Als ik dat nog zou kunnen meemaken, en als mijn boek daartoe zou kunnen bijdragen, dat zou fantastisch zijn", zegt hij.

Eigen soort eerst' is uitgegeven bij uitgeverij Houtekiet. Gaia-kopstuk Michel Vandenbosch schreef het voorwoord.