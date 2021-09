Herman Van Rompuy is oud-premier en voormalig voorzitter van de Europese Raad (CD&V). Zopas verscheen zijn boek Mijmeringen. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 45 minuten en 22 seconden nodig

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? De recente waterellende maakte me bang, omdat die zo plots en hevig was. Het lijkt me een goede les voor alle klimaatsceptici. En boos: toen een zogenaamde toppoliticus begon over de terugbetaling van vliegtuigtickets door mensen die geëvacueerd werden uit Afghanistan, te midden van het drama. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Natuurlijk is er op macrovlak nood aan solidariteit in al haar vormen. En op microniveau zou ik zeggen: verander de wereld, begin met uzelf. Wat is uw grootste prestatie? Het mee helpen redden van de eurozone en bijgevolg ook van de EU. Wat is uw grootste mislukking? Als christendemocraat heb ik altijd gestreefd naar meer samenwerking, overleg en sociale cohesie. Dat de maatschappij steeds individualistischer wordt, voelt dus als een soort mislukking. Al besef ik dat de politiek daar vrij machteloos tegenover staat. Op essentiële punten schiet de maakbaarheid tekort. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Dat is nooit in mij opgekomen. Trouwens, waarnaartoe? Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Aan ons verblijf in Congo, tussen oktober 1957 en juni 1958. Mijn vader wilde er enkele jaren lesgeven aan de universiteit, maar doordat een groot deel van het gezin ziek werd, moesten we vervroegd terugkeren. Het was een duik in een andere beschaving en een breekpunt in mijn jeugd: van een Vlaamse plattelandsgemeente werden we plots gekatapulteerd naar een totaal andere samenleving en een overweldigende natuur. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Mijn vrouw is zeer milieubewust. We recycleren zowat alles, op zeer scrupuleuze wijze. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Vooral op Twitter kan het er hard aan toe gaan, maar dat volg ik niet. Ik kan trouwens alleen gekwetst worden door mensen die ik respecteer. Praat u weleens tegen uw huisdier? Tussen 2000 en 2014 hadden we een hond, Louis. Daar was ik erg aan gehecht, maar van een conversatie was geen sprake. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? De grote wendingen in mijn carrière waren niet gebaseerd op beslissingen, maar zijn me telkens overkomen. Spijt heb ik enkel over kleine beslissingen of woorden. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Helemaal niet. Toen was Europa in de greep van de dictatuur. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Ik ben vooral gevormd door boeken. Als ik er één moet kiezen, wordt het Retour à Tipasa van Albert Camus. Zijn visie op de mens heeft me zeker beïnvloed. Waarover zou u meer willen weten? Over wetenschap en ons brein. Maar me er volledig in verdiepen? Daarvoor is de interesse toch niet groot genoeg. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Dat varieert van jaar tot jaar. Enkele duizenden euro's. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? In het begin van mijn huwelijk: overeenkomen over de concrete dingen van het dagelijks leven. Vindt u seks overschat? Geen enkel taboe is vandaag zo veel doorbroken als seks. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Mijn ouders zijn overleden in november 2004, beiden zijn begraven in één week tijd. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Ik heb altijd gesport, tot op vandaag. In de zomer zwem ik dagelijks, elke winter ga ik skiën en tijdens het jaar wandel en fiets ik. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Mijn moeder en grootmoeder vluchtten in mei 1940, maar keerden snel terug na de capitulatie. Mocht er ooit een 'moderne' oorlog uitbreken in Europa, vrees ik dat vluchten niet meer zou helpen. Wat hebt u geleerd in het leven? Dankbaar te zijn, en geduldig.