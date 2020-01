Oud-premier Herman Van Rompuy (CD&V) geeft voortaan geen interviews meer over de politiek. Dat bevestigt zijn voormalige woordvoerder Dirk De Backer aan Belga. 'Hij vindt dat hij daar niet meer in moet tussenkomen.'

De intussen 72-jarige Van Rompuy stopt met het geven van interviews 'over de Belgische en bij uitbreiding ook de Europese politiek', zegt zijn voormalige woordvoerder aan Belga.

Een gesprek met VRT-journalist Ivan De Vadder vanavond in het Canvas-programma De Afspraak op Vrijdag, was het laatste politieke interview. 'Hij vindt dat hij daar niet meer in moet tussenkomen', aldus De Backer.

'Hij heeft de bladzijde omgedraaid en heeft geen behoefte meer om commentaar te geven op wat er gebeurt, of wat er in de toekomst nog moet gebeuren.'

Herman Van Rompuy was jarenlang een eminente persoonlijkheid in de Belgische politiek. De CD&V'er was onder meer minister van Begroting, Kamervoorzitter en premier. In 2009 werd Van Rompuy de eerste voorzitter van de Europese Raad. Dat deed hij tot 2014.

De intussen 72-jarige Van Rompuy stopt met het geven van interviews 'over de Belgische en bij uitbreiding ook de Europese politiek', zegt zijn voormalige woordvoerder aan Belga. Een gesprek met VRT-journalist Ivan De Vadder vanavond in het Canvas-programma De Afspraak op Vrijdag, was het laatste politieke interview. 'Hij vindt dat hij daar niet meer in moet tussenkomen', aldus De Backer. 'Hij heeft de bladzijde omgedraaid en heeft geen behoefte meer om commentaar te geven op wat er gebeurt, of wat er in de toekomst nog moet gebeuren.' Herman Van Rompuy was jarenlang een eminente persoonlijkheid in de Belgische politiek. De CD&V'er was onder meer minister van Begroting, Kamervoorzitter en premier. In 2009 werd Van Rompuy de eerste voorzitter van de Europese Raad. Dat deed hij tot 2014.